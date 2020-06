Coronavirus, in piena emergenza Jennifer Aniston ha deciso di mettere all’asta alcuni dei suoi straordinari ritratti. In realtà la decisione è di Mark Selinger, pienamente appoggiato dalla star…

Mark Selinger ha deciso di mettere allʼasta 25 ritratti dell’attrice, tra cui quello molto celebre realizzato per “Us Magazine”. L’attrice è pienamente d’accordo ed ha dato la sua approvazione per l’iniziativa. Infatti, anche sui social, ha postato i link per partecipare all’asta. La foto è stata scattata quando la Aniston era al culmine della popolarità come protagonista di “Friends”.