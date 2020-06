Belen Rodriguez sul set in intimo: giochi di ombre e camminata seducente nell’ultimo post pubblicato dalla showgirl su Instagram.

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi numerosi fan di Instagram. Ben 9,5 milioni di followers seguono il profilo ufficiale dell’argentina. Che, quotidianamente, ama condividere con loro foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana. E l’ultimo post pubblicato dalla splendida showgirl sul suo account non è passato di certo inosservato. Si tratta di un video girato mente la Rodriguez si trova su un set, pronta per uno shooting di una nota marca di intimo di cui è testimonial. Avete capito bene, nel video Belen indossa un completino intimo e, inevitabilmente, il post non poteva passare inosservato! Boom di likes per lei e per la sua inconfondibile camminata! Curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito!

Belen Rodriguez sul set in intimo: giochi di ombre e camminata seducente, Instagram in tilt

Immagini che hanno infiammato Instagram, quelle pubblicate da Belen Rodriguez questo pomeriggio. La splendida argentina ha condiviso con i followers alcune immagini di uno shooting in intimo. In particolare, il video pubblicato sul suo profilo ha scatenato i fan. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Belen ha lasciato tutti senza parole con il video postato su Instagram poco fa. La sua camminata poi, assolutamente inconfondibile, ha contribuito ad alzare la temperatura sui social! Ma non è tutto: anche nelle sue stories, la bellissima Rodriguez ha condiviso alcune immagini dello shooting. Ecco un assaggio:

Che dire, assolutamente irresistibile! Se volete dare un’occhiata a tutte le immagini postate dalla bellissima Belen, non vi resta che seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non ve ne pentirete!