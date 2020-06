Can Yaman, spunta uno scatto del passato: com’era l’attore a 12 anni

Can Yaman, spunta uno scatto del passato: com’era l’attore di Day Dreamer a 12 anni.

Ormai è uno degli attori più amati del momento. Soprattutto dal pubblico femminile, che è letteralmente impazzito per lui. Parliamo di Can Yaman, l’affascinante attore turco, che in Italia si è fatto conoscere grazie al ruolo di Ferit Aslan, nella soap Bitter Sweet. Una soap che, la scorsa estate, ha avuto molto successo, al punto che Mediaset ha deciso di ripuntare di nuovo sul bel Can per i pomeriggi estivi di Canale 5. Da ieri, 10 giugno, nella fascia prima dedicata a Uomini e Donne, è in onda una nuova serie con protagonista Can Yaman. Ma attenzione: se in Bitter Sweet l’attore si mostrava sempre in smoking, sbarbato e con capelli a posto, in Day Dreamer è possibile ammirare la sua versione ‘wild’. Capelli e barba lunghi e stile casual sono le caratteristiche di Can Divit, il fotografo pubblicitario che Can Yaman interpreta nella nuova soap. Ma tutte sono d’accordo: sia nell’una che nell’altra versione, l’attore non perde il suo fascino. Che a quanto pare lo accompagna sin da ragazzino. Spulciando sui suoi social, è apparso uno scatto in cui Can ha solo 12 anni. Curiosi di scoprire com’era? Ve lo mostriamo subito.

Can Yaman, spunta uno scatto del passato: ecco com’era l’attore turco a 12 anni

Fan di Can Yaman, ci siamo! Il vostro attore preferito è tornato in onda su Canale 5, con una nuova soap pronta ad emozionarvi. Una nuova storia d’amore, che, come prevede ogni soap che si rispetti, dovrà attraversare molti ostacoli! Il titolo italiano è Day Dreamer – Le ali del sogno ed il protagonista principale è proprio lui, Can Yaman. L’attore è entrato nel cuore delle fan proprio lo scorso anno, dopo la messa in onda della serie Bitter Sweet. Lì, Can era l’imprenditore Ferit Aslan, sempre in giacca e cravatta e con uno stile elegante. Guardatelo:

In Day Dreamer, l’attore interpreta invece Can Divit, un fotografo dallo spirito libero, sempre in giro per il mondo e con uno stile decisamente più ‘selvaggio’. Date un’occhiata:

Per le fan, non è semplice scegliere in quale delle due ‘versioni’ Can sia più affascinante. Ed oggi, noi ve ne mostriamo anche una terza! Una dolcissima terza versione, di Can Yaman da bambino. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, qualche anno fa, l’attore, oggi 30 enne, ha pubblicato uno scatto risalente a quando aveva solo 12 anni. Ecco com’era:

Eh si, bellissimo già da piccino! Per seguire le intriganti avventure di Day Dreamer non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5, alle ore 14.45! La puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena!