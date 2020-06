Temptation Island, la redazione risponde a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Mai stati invitati a partecipare”, il post su Instagram.

Un post che non è passato inosservato, quello pubblicato poco fa sulle pagine social ufficiali di Temptation Island. Come tutti sappiamo, la nuova edizione del programma partirà, su Canale 5, il prossimo 7 luglio. E come sempre accade nelle settimane precedenti alla partenza, sul web circolano numerose voci riguardo i probabili partecipanti. È quello che sta accadendo anche in questi giorni, dove le indiscrezioni sulle probabili coppie che si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni sono già molte. E c’è anche chi ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare al docu-reality targato Maria De Filippi. È proprio a loro che, con un comunicato apparso sui social, la redazione di Temptation Island ha fatto riferimento. In particolare, viene citata la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex gieffina, infatti, ospite a Radio Anni 60 nella trasmissione di Turchese Baracchi, ha dichiarato di aver ricevuto la proposta dal programma, ma di averla rifiutata. La produzione di Temptation Island ha smentito così.

Temptation Island, la replica alle parole di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Mai stati invitati a partecipare”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ed è proprio nel corso del reality più spiato della tv che si sono innamorati. Ma chi sperava di vederli in un altro reality, questa estate, rimarrà deluso. La coppia non parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island Vip. A svelarlo è stata Clizia, che in un programma radiofonico di Radio Anni 60, ha raccontato di aver rifiutato la proposta, poiché quel genere di programma non fa parte del loro ‘modus operandi’. Poco fa, però, è arrivata la versione della produzione di Temptation Island, che è decisamente diversa da quella offerta dalla bella siciliana. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la trasmissione ha voluto chiarire che “i nomi che dichiarano di aver rifiutato, sono sempre non veri”. E tra i tanti, nel comunicato appare proprio il nome di Clizia e Paolo. Ecco il post:

“Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti…”. È cosi che si conclude il messaggio apparso sui social di Temptation Island. Clizia e Paolo Ciavarro replicheranno nuovamente a queste parole?