Uomini e Donne, Giovanna torna sui social: baci e coccole con Sammy, il video emoziona i fan della trasmissione.

Si è conclusa due giorni fa questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione ricca di emozioni e colpi di scena, terminata con ben tre scelte. Tre scelte meravigliose, con tre sì finali! Tra le coppie nate quest’anno a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Giovanna Abate e Sammy Hassan. Nonostante i litigi e le incomprensioni, i due non hanno potuto fare a meno che cedere ai loro sentimenti. E la tronista, dopo alcune settimane di indecisione per via dell’ingresso di Davide Basolo, non ha avuto più dubbi: è con Sammy che vuole iniziare una storia al di fuori del programma. Una storia che, seppure agli inizi, sembra procedere a gonfie vele. Dopo il primo selfie postato da Sammy qualche giorno fa, anche Giovanna torna attiva sui social. E lo fa con una storia su Instagram che non passa affatto inosservata. Baci, coccole e sorrisi con il suo Sammy: le immagini fanno impazzire i fan della nuova coppia. Diamo un’occhiata!

Uomini e Donne, Giovanna torna sui social: baci e coccole con Sammy, il video fa il giro del web

Giovanna e Sammy formano una delle coppie nate in questa stagione di Uomini e Donne. Una coppia nata da pochi giorni, ma già amatissima dal pubblico della trasmissione. Un percorso fatto di alti e bassi, quello tra i due protagonisti, che sin dalle prime esterne hanno mostrato di tenerci, l’uno per l’altra. E così è stato: dopo un piccolo scherzo ai danni della tronista, Sammy non ha potuto che dirle si, lasciando la trasmissione con lei. E subito dopo la messa in onda della puntata della scelta, la coppia ha iniziato a farsi viva sui social. Prima con uno scatto postato da Sammy, ora con un video pubblicato da Giovanna. Dopo mesi di assenza, l’ex tronista è tornata sui social, pubblicando delle stories in compagnia di Sammy. I due sono insieme in macchina, sorridenti e super affiatati. Baci e coccoli e in sottofondo la canzone di Emma Marrone, Basti solo tu, che è stata colonna sonora della scelta. Ecco alcuni screen dei video:

Eh si, Giovanna e Sammy sono davvero bellissimi insieme! “Tanto così”, scrive l’ex tronista nella storia, che in poco tempo sta facendo il giro del web. E voi cosa ne pensate di questa nuova coppia? Non vi resta che iniziare a seguirli sui loro profili social!