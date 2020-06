Chiara Francini, incredibile cambio di look: fan a bocca aperta e pioggia di commenti per la trasformazione dell’attrice, ecco lo scatto che ha pubblicato su Instagram.

Tutti conoscono Chiara Francini per la sua incredibile spigliatezza e simpatia, oltre che per la sua bellezza e il suo enorme talento. L’attrice e scrittrice toscana, che da pochi mesi ha pubblicato il suo ultimo romanzo, ‘Un anno felice’, ha un curriculum di tutto rispetto, tra cinema, teatro e televisione, ed è davvero amatissima dal pubblico. Molto seguita anche sui social, ha un profilo Instagram con quasi 570mila followers, che lei aggiorna quotidianamente con foto e video del suo lavoro e della sua vita personale e familiare. Non mancano immagini dei suoi adorati gatti, ma anche del suo passato. Insomma, Chiara è molto aperta e condivide davvero molto con i suoi affezionati followers. Poco fa, ad esempio, ha mostrato a tutti il suo incredibile cambio di look. Una vera e propria trasformazione, che ha lasciato tutti a bocca aperta, collezionando una pioggia di commenti: scopriamo insieme lo scatto che ha condiviso sul suo profilo.

Chiara Francini ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi fan, pubblicando uno scatto in cui ha mostrato il suo nuovo look. Una vera e propria trasformazione, che ha raccolto tantissimi commenti. L’attrice, che solitamente porta una folta chioma rossa, si è mostrata in una versiona completamente inedita. Siete curiosi di scoprire cosa ha fatto? Vi accontentiamo subito! Chiara ha deciso di fare un cambiamento radicale, scurendo in maniera decisa il colore dei suoi capelli, ma soprattutto crendo una finta ricrescita bianca. Un effetto ‘sale e pepe’, come si suol dire.

Il post della Francini ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi fan, che sembrano aver particolarmente apprezzato il suo nuovo look. E voi cosa ne pensate?