Sole di Vis a Vis, Maria Isabel Diaz prima e dopo: l’attrice ha perso più di 40 kg; ecco le foto del cambiamento.

Si chiama Maria Isabel Diaz, ma i fan di Vis a Vis la conoscono come la dolce Soledad. Nella seguitissima serie tv spagnola, la donna è in carcere per aver ucciso il marito che la maltrattava e si ritrova a prendersi cura delle detenute più giovani, nella complicato carcere di Cruz del Sur. E gli appassionati della serie Tv Netflix si saranno senza dubbio accorti della notevole trasformazione dell’attrice, nel corso delle stagioni. Trasformazione ottenuta attraverso un lungo percorso ed una dieta, grazie alla quale l’attrice è arrivata a perdere ben 43 kg. In seguito, le immagini a confronto.

Sole di Vis a Vis, Maria Isabel Diaz prima e dopo: l’attrice ha perso 43 chili, ecco le foto a confronto

Un ‘prima e dopo’ sorprendente, quello dell’attrice Maria Isabel Diaz, la Sole di Vis a Vis. La spagnola ha seguito una dieta per perdere peso, raggiungendo la forma che desiderava agli inizi del 2019. In un’intervista a La Voz de Galicia, l’attrice ha raccontato che non è stato facile raggiungere questo obiettivo. Ma i kg di troppo avevano influito sul suo benessere fisico a lungo: “Avevo problemi a dormire e le ginocchia avevano cominciato a farmi male. A spingermi a mettermi a dieta è stato il desiderio di ritrovare il benessere, sentirmi più agile”. Oggi l’attrice è soddisfatta del risultato ottenuto e orgogliosa di aver superato questa difficile sfida. Ecco alcune foto dell’attrice, pubblicate sul suo account ufficiale di Instagram, in cui è visibile il ‘prima e dopo’:

Eh si, un cambiamento davvero sorprendente quello dell’amatissima Sole. E voi, siete appassionati della seria spagnola Vis a Vis? Se non l’avete ancora vista, dovete assolutamente farlo!