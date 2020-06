Laerte Pappalardo, malore per il figlio del cantante Adriano Pappalardo: scopriamo cos’è accaduto e quali sono le sue condizioni di salute attuali

Molti forse non sanno che il famoso cantante Adriano Pappalardo, noto non solo per la sua lite furiosa con Antonio Zequila, ha un figlio che è ben distante dal mondo dello spettacolo e che invece ama moltissimo la natura. Stiamo parlando di Laerte Pappalardo, un uomo davvero affascinante, coi i capelli biondissimi e il fisico scolpito. Amante della natura è sempre in giro per il mondo, tra scalate, giri in canoa, non c’è nulla che non voglia o non possa fare e in questo sembra essere davvero molto appoggiato sia dagli amici più fedeli, che dalla compagna. Questi infatti lo seguono in moltissimi dei suoi viaggi all’estero, condividendo con lui paesaggi davvero mozzafiato. Per chi non lo sapesse, Laerte è stato sposato con una donna molto attiva nel mondo dello spettacolo che spesso e volentieri fa parlare di sé… Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, dalla quale è nato anche un figlio…

Laerte Pappalardo, malore per il figlio di Adriano Pappalardo: le sue condizioni

E’ di poco fa la notizia del malore del figlio di Adriano Pappalardo, Laerte… L’uomo si era recato insieme al padre Adriano e il suo staff a Marina Di Camerota, per girare uno spot pubblicitario sul Cilento, da mandare in onda in televisione. Alle 22:30 circa Laerte si trovava in compagnia del padre e alcuni membri dello staff, quando ha iniziato ad accusare un malore. Immediatamente è stato avvisato il 118, che accorso sul posto ha soccorso l’uomo e ha ritenuto necessario uno spostamento in ospedale. A questo punto Laerte è stato trasferito all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per degli accertamenti più approfonditi. Stando a quanto riportato dal Quotidiano ‘Il Messaggero’, sebbene non si conoscano i dettagli del malore dell’uomo pare che le sue condizioni non siano gravi, ma ovviamente bisogna aspettare per conoscere gli esiti degli accertamenti. Lo spot che Lerte avrebbe dovuto girare, riguarda una delle sue grandi passioni sportive, la corsa. Come vi dicevamo prima, l’uomo è un grande appassionato di natura e di sport.

L’uomo condivide questa passione con la compagna Laura De Gaetano, a cui è legatissimo e con cui spesso trascorre del tempo insieme al figlio avuto con Selvaggia Lucarelli, Leon. Non ci resta che aspettare per capire le novità sul suo stato di salute.