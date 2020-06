Can Yaman e Demet Ozdemir: i due attori di Daydreamer stanno insieme?

Can Yaman e Demet Ozdemir: i due attori protagonisti della soap Daydreamer stanno insieme?

È iniziata solo da qualche giorno, ma ha già conquistato milioni di telespettatori. Parliamo di Daydreamer, la nuova soap che ha preso il posto di Uomini e Donne, alle ore 14.45 su Canale 5. Una soap in cui il protagonista è ancora lui, Can Yaman, l’affascinante turco che la scorsa estate ha stregato il pubblico nel ruolo di Ferit Aslan, in Bitter Sweet. Anche in questa nuova serie, Can ( anche nella serie si chiama Can!) è alle prese con una complicata storia d’amore. La sua partner in Daydreamer è Demet Ozdemir, che interpreta la dolce e ingenua Sanem Aydin. Il loro amore è solo agli inizi, ma i telespettatori sono già super coinvolti da questa vicenda. E in molti si sono chiesti: cosa c’è tra i due attori protagonisti? La voce di una storia d’amore tra Can Yaman e la bella Demet, infatti, circolano da un bel po’ sul web. Ma cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

Can Yaman e Demet Ozdemir: cosa c’è tra i due attori protagonisti della soap Daydreamer

Can Yaman e Demet Ozdemir sono la nuova ‘coppia’ della serie Daydreamer. I due si sono conosciuti proprio sul set della soap opera, che in Turchia è stata girata nel 2018. “Demet e io non ci eravamo mai incontrati ma è stato come se ci conoscessimo da tempo: ci siamo trovati subito bene”, ha dichiarato il ben Can in un’intervista a NTV. Ma, tra i due, non sembra esserci altro che una bella amicizia. Nonostante i tabloid tuchi avessero più volte parlato di un flirt tra i due attori, entrambi hanno smentito. “Non c’è amore con Can, siamo solo amici”, ha dichiarato Demet al sito turco Milliyet. Lo ha ribadito anche Can Yaman,dopo essere stato frainteso in un’intervista a Hello Magazine, dove aveva parlato di “chimica” ed “armonia” con la sua collega. In seguito, a Hurriyet, l’attore ha spiegato che il senso delle sue dichiarazioni era stato distorto: “Non ho detto che siamo una bella coppia, ma che siamo una delle coppie più armoniose. Sul set eravamo bravissimi ad improvvisare quando il regista ce lo chiedeva. Mi riferivo a questo”.

Insomma, i fan che sognavano una storia d’amore tra i due attori resteranno delusi! Tra Can e Demet c’è solo una splendida amicizia, e un’intesa molto forte dal punto di vista lavorativo. Ma niente paura, potremo continuare a sognare con la storia tra Can Divit e Sanem! Daydreamer vi aspetta lunedì su Canale 5! Cosa accadrà?