Barbara D’Urso al naturale: lo scatto della conduttrice appena sveglia

Barbara D’Urso al naturale: lo scatto pubblicato sui social non passa inosservato, la conduttrice si mostra appena sveglia.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Domani sera, domenica 14 giugno, andrà in onda l’ultima puntata del suo talk Live Non è la D’Urso. Dopodiché anche per Barbara D’Urso arriveranno le meritate vacanze. La conduttrice è stata inarrestabile: anche nei mesi più difficili del lockdown, la D’Urso è andata in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5, per informare ed intrattenere i telespettatori in quei giorni tanto bui. Tra un poco, però, anche Live si stopperà per i mesi estivi, per poi tornare a settembre, come il resto dei programmi condotti da Barbara. Che, come sempre, non lascerà soli i suoi amati telespettatori. Coi quali ama tenersi in contatto anche sui social, in particolare su Instagram, dove posta foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa , la conduttrice ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. La D’Urso si è mostrata appena sveglia, senza trucco. In versione acqua e sapone. Diamo un’occhiata!

Barbara D’Urso, lo scatto al naturale: “Appena sveglia”, la conduttrice si è mostrata così

“Buongiorno! Appena sveglia!” È così che questa mattina Barbara D’Urso ha voluto dare il buongiorno ai suoi numerosi followers di Instagram. Con un selfie scattato proprio appena si è svegliata. Niente trucco, niente parrucco: la conduttrice si è mostrata al naturale. Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito:

Come sempre quando si tratta della conduttrice partenopea, il post ha ottenuto il pieno di likes e commenti. In tanti si sono complimentati con la D’Urso, bellissima anche senza l’impeccabile make up con cui la vediamo in onda in tv. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!