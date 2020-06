Canale 5, splendida notizia: torna in onda un’amatissima serie tv del passato; ecco di quale si tratta e quando la vedremo.

Arriva una splendida notizia per i fan di una delle tv più amate di sempre. Parliamo di Elisa di Rivombrosa, la fiction di Cinzia TH Torrini con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Una fiction che nel 2003 fu un vero e proprio successo: l’ultimo episodio della prima stagione, il tredicesimo, fu seguito da ben 12 milioni di telespettatori, ottenendo il 41% di share. La serie ha rappresentato il più grande successo televisivo degli anni 2000. Ed è proprio la prima stagione della fortunatissima fiction a tornare in onda su Canale 5! Siete curiosi di scoprire quando? Ve lo sveliamo subito!

Canale 5, torna in onda un’amatissima serie tv del passato: Elisa di Rivombrosa torna ogni sabato alle ore 14.00

Elisa di Rivombrosa tornerà in onda. Le repliche della prima stagione dell’amatissima fiction saranno trasmesse su Canale 5 a partire da sabato 20 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 14.50, come è confermato anche dalla piattaforma Mediaset Play. La serie sarà trasmessa al posto delle repliche di un’altra fiction, Lontano da te, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Una notizia splendida per i fan della serie, che è stato uno dei più grandi successi televisivi di sempre. La prima puntata della fiction andò in onda il 17 dicembre del 2003. Da allora, una quasi sconosciuta Vittoria Puccini è diventata uno dei personaggi più amati di sempre. Nella serie, la Puccini ha interpretato Elisa Scalzi, una ragazza di umili origini, coinvolta in una tormentata storia d’amore col conte Fabrizio Ristori ( Alessandro Preziosi). Una storia d’amore che ha appassionato milioni di persone e che è pronta a far sognare ancora il pubblico. Nel cast della serie, anche Luca Ward, nei panni del duca Ottavio Ranieri, Jane Alexander, l’indimenticabile Lucrezia Vam Necker e Cesare Bocci, che interpreta il Dottor Antonio Ceppi. Un racconto ricco di amori, intrighi, tradimenti e congiure, ambientato nel Piemonte del ‘700. Chi l’ha già seguita non potrà non rivederla, e, per chi non l’ha fatto, sarà una splendida occasione.

Oltre alla seconda stagione, nel 2005, ci fu anche uno spin off della serie, dal titolo La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, con Sara Felberbaum e Giulio Berruti. Ma il ‘ritorno a Rivombrosa’ sta per arrivare a Canale 5, proprio dal prossimo sabato. Siete pronti a rituffarvi nelle tempestose vicende della tenuta di Rivombrosa? Noi non vediamo l’ora!