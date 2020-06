Antonio Zequila, annuncio a sorpresa dopo il GF Vip: “Si è avverato un sogno”, ecco cosa è accaduto all’attore.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Antonio Zequila, che nella Casa più spiata della tv ha trascorso una bellissima esperienza televisiva. E, proprio a due mesi dalla conclusione del reality, è arrivata una splendida notizia per l’attore. Ad annunciarla è stato proprio lui, in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Ebbene, Antonio Zequila è diventato nobile. L’attore ha raccontato di avere ereditato un titolo nobiliare dal nonno. Un sogno che si avvera, per Antonio Zequila. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

Antonio Zequila, annuncio a sorpresa dopo il GF Vip: “Si è avverato un sogno”, l’attore diventa nobile

“Sono stato investito del titolo di Conte de’ Lutti e Duca di Sant’Alessandro, quindi, da oggi in poi sarò Antonio Zequila Conte de’ Lutti e Duca di Sant’Alessandro”. Con queste parole Antonio Zequila annuncia di essere diventato nobile. A Il Giornale, l’ex concorrente del GF Vip 4 racconta di trovarsi in una dimora antica, che ha ereditato da suo nonno paterno. Zequila si dichiara incredulo per quello che gli è accaduto, ma rivela: “Anni fa mia mamma me lo diceva che mio nonno Raffaele, padre di mio papà Giovanni, era stato adottato da un casato nobiliare, i suoi genitori erano deI nobili. Quindi a volte i sogni superano la realtà ed oggi io sono stato investito di questo titolo e sono super felice”. Un vero e proprio sogno per l’attore, che spiega le modalità con cui è stato contattato dall’avvocato, in quanto erede. Con lui, anche suo cugino. L’attore spiega che, ora, dovrà sbrigare tute le pratiche burocratiche, ma ecco cosa ha intenzione di fare appena possibile: “In questa magnifica casa, farò una grandissima festa per invitare tutti i miei amici!”. E l’ex gieffino ha annunciato la splendida notizia anche sul suo profilo di Instagram, dove è molto attivo:

Insomma, una vera gioia per Antonio Zequila, che ammette di essersi sempre sentito ‘principe nell’animo, e che finalmente ha realizzato il suo sogno.