Elettra Lamborghini, la super scollatura incanta Instagram: “E’ quello della Lola!”, ecco le imperdibili immagini pubblicate dalla cantante sui social.

Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Le sue canzoni fanno ballare milioni di ragazzi e lei è sempre molto presente e attiva anche sui social, dove pubblica costantemente foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Il profilo Instagram della cantante, che conta oltre 5 milioni e mezzo di followers, pullula infatti di immagini imperdibili che lei condivide ogni giorno con i suoi affezionatissimi fan. Non mancano momenti in famiglia o anche con il suo fidanzato e futuro marito Afrojack, il noto dj che le ha rubato il cuore. In questi mesi di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, la coppia è stata insieme e ha regalato tanti imperdibili siparietti ai followers. Non è tutto però. La Lamborghini, infatti, si diverte anche a pubblicare sui social immagini che mettono in evidenza la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Poco fa, ad esempio, ha condiviso alcuni scatti da urlo, in cui indossa una mini completo molto aderente, caratterizzato da una super scollatura. Anche la didascalia del suo post è imperdibile: scopriamo insieme tutti i dettagli!

Elettra Lamborghini, mini completo e super scollatura: pioggia di like per gli scatti da urlo della cantante

Elettra Lamborghini sa sempre come far impazzire i suoi fan. La cantante è molto attiva sui social ed esibisce spesso le sue forme da urlo, ottenendo piogge di like e complimenti da tutti i suoi followers. Poco fa, ad esempio, ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti davvero imperdibili, che hanno letteralmente incantato Instagram. Nelle foto, infatti, Elettra Indossa un completino blu elettrico particolarmente scintillante, composto da top e mini shorts. Il suo look è davvero particolare ed eccentrico, ma soprattutto mette in risalto il suo fisico da urlo. Impossibile non notare, infatti, gli addominali scolpiti e la forma smagliante di Elettra, e in particolare la sua super scollatura, che non è certo passata inosservata. E’ stata la stessa cantante, infatti, a farla notare nella didascalia del post, con una battuta ironica: “E’ quello della Lola!”, ha scritto infatti la Lamborghini, citando una nota pubblicità.

Inutile dire che il post ha ottenuto migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan di Elettra, che sono rimasti letteralmente incantati dalla sua incredibile bellezza.