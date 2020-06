Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv o streaming; ecco tutte le informazioni sul match.

Ormai ci siamo. Manca davvero poco al fischio di inizio dell’attesissimo match di questa sera, mercoledì 17 giugno. In uno stadio Olimpico di Roma senza pubblico andrà in scena, alle ore 21.00, Napoli -Juventus, la finale di Coppa Italia. Dopo lo stop burrascoso a causa dell’emergenza Coronavirus, in attesa della ripresa della Serie A, il calcio è infatti ripartito proprio dalla competizione di Coppa Italia, con le semifinali che si sono svolte lo scorso venerdì e sabato. A raggiungere la finale, battendo rispettivamente Milan e Inter, sono state Juventus e Napoli. Che questa sera si sfideranno in una gara che resta una delle più avvincenti d’Italia. In linea con le restrizioni anti-contagio, la partita si giocherà a porte chiuse, ma sarà possibile vederla in chiaro in tv. In seguito, tutte le informazioni sull’attesissima finale.

Napoli-Juventus, dove vedere la finale di Coppa Italia in streaming o tv

Alle ore 21.00 gli appassionati di calcio non ci saranno per nessuno. Questa sera, finalmente, si giocherà la finalissima di Coppa Italia. A contendersi il trofeo, il Napoli di Gennaro Gattuso e e la Juve di Maurizio Sarri. Quest’ultimo non è un avversario qualunque, per i napoletani, che si ritrovano contro proprio l’allenatore che tanto li aveva fatti sognare negli anni sulla panchina azzurra. Ma stasera l’obiettivo per entrambe le squadre è solamente uno: vincere. Per portarsi a casa un trofeo che, mai come in questo periodo, donerebbe entusiasmo ai tifosi, che per mesi sono stati ‘lontani’ dai loro colori. E che, purtroppo, questa sera dovranno sostenere le proprie squadre da casa. Ma niente paura: la gara sarà visibile in tv su Rai 1. Il collegamento con lo stadio Olimpico partirà subito dopo il Tg 1, alle 20 e 35. Se avete voglia di tuffarvi nell’atmosfera della finale già tra poco, potrete gustarvi un ampio pre-partita alle 19.30 sul canale Raisport. La partita non sarà trasmessa esclusivamente in chiaro, ma potrete vederla anche in streaming. Come? Attraverso la piattaforma Raiplay, a cui potrete accedere da qualsiasi dispositivo mobile. Vi basterà scaricare l’applicazione! Pronti per il big match?

Napoli Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Rui, Demme, Zielinksi; Callejon, Mertens, Insigne. (Allenatore: Gattuso)

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. (Allenatore: Sarri)