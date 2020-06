Pio e Amedeo, il messaggio di Pio D’Antini per mamma Rosa: “Amore puro”, le parole commuovono Instagram, tanti i messaggi d’affetto per loro

Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo ha perso la mamma. La donna, Rosa, ha lasciato questa vita all’età di 57 anni. Un dolore atroce per il figlio, ma anche per tutte le altre persone che la conoscevano. Non molto tempo prima, il comico aveva annunciato su Instagram che stavano per affrontare un’altra dura battaglia. “Adesso che corro a fare io?”, ha scritto poi nel post in cui ha voluto salutarla. Un post a dir poco commovente che ha emozionato tutti e che ha ricevuto in risposta tantissimi commenti di personaggi pubblici e di persone comuni che hanno semplicemente voluto lasciare un ‘cuoricino’ in segno di affetto e vicinanza. Non poteva mancare, però, in un momento come questo, l’abbraccio social del suo amico, Pio.

Pio D’Antini | Pio e Amedeo | Il messaggio per la mamma di Amedeo

Non potevano mancare – come detto – le sue parole. Sappiamo che i due, Pio e Amedeo, sono nati lo stesso giorno sullo stesso ospedale e da allora non si sono più separati. Anche le proprie famiglie si conoscevano ed è per questo che il dolore ha coinvolto anche Pio D’Antini, inevitabilmente. “Rosa… amore puro, donna mamma e moglie ammirevole… sei e sarai sempre nel mio cuore..proteggici e illuminaci da lassù, non ti deluderemo mai! sei e sarai fiera di noi e di tutta la tua famiglia”, questo il suo messaggio. Queste le parole che ha scelto per ricordare dolcemente la madre scomparsa del suo amico, Amedeo.

Rosa, scomparsa a soli 57 anni

Un brutto colpo. Un dolore che si fa fatica a descrivere. Amedeo Grieco ha subito nelle ultime ore la perdita della madre. Come abbiamo accennato, pochi giorni fa aveva scritto un post dedicato proprio a lei. “Passerà anche quest’altra tempesta” aveva scritto Amedeo alla madre, in quell’occasione per farle gli auguri di compleanno “Siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare. Ed esserci ancora, ancora. Abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme…perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre. In ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene”. C’era un problema, un ostacolo da superare. Una prova di forza, una di quelle davanti alle quali ci pone la vita forse troppo spesso.