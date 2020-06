365 giorni, il nuovo film Netflix: Michele Morrone è il nuovo Mr Grey nella versione polacca di Cinquanta Sfumature.

Dal 7 giugno, su Netflix, è disponibile 365 giorni, la versione polacca di una delle trilogie più seguite e chiacchierate di sempre, ‘Cinquanta sfumature’. In pochissimo tempo, il film è entrato nella top ten della piattaforma. E sapete chi è il protagonista maschile? Proprio un bellissimo attore italiano, Michele Morrone, che sarà il nuovo Mr Grey. Scopriamo di più sul nuovo prodotto Netflix che sta già facendo impazzire gli appassionati del genere.

365 giorni, la versione polacca di Cinquanta Sfumature arriva su Netflix: Michele Morrone è il nuovo Mr Grey

Se avete amato la trilogia americana di Cinquanta Sfumature, non potrete perdervi la sua versione polacca! Su Netflix, dal 7 giugno, è possibile vedere 365 giorni. Anche in questo caso si tratta di una trilogia, scritta da Blanka Lipinska. La trama è molto simile a quella della più nota saga, ma, in questo caso il protagonista maschile è un attore italiano. Si tratta di Michele Morrone, che interpreterà Massimo Torricelli, il figlio di un mafioso italiano, che, dopo la scomparsa del padre, si ritroverà a gestire gli ‘affari’ di famiglia. Nei panni della celebre ‘Anastasia’ di Cinquanta sfumature, invece, c’è l’attrice Anna Maria Sieklucka, che interpreterà Laura, una donna in carriera e ambiziosa. La pellicola, in Polonia, è uscito a San Valentino ed è stato un vero e proprio successo, incassando circa 2 milioni. Anche su Netflix, si è posizionato in pochissimo tempo nella Top Ten.

Insomma, le vicende di Laura e Massimo sono pronte ad appassionarvi. E, a quanto pare, ci sono scene d’amore piuttosto spinte che non abbiamo visto neanche in Cinquanta sfumature! E voi, cosa ne pensate nel nuovo Mr Grey?