Enrico Nigiotti indagato per frode assicurativa insieme ad altre altre 72 persone… scopriamo insieme quali sono i capi d’accusa e cos’è accaduto

Enrico Nigiotti è certamente uno dei cantautori Italiani più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Molte delle sue canzoni sono state e sono ancora in vetta alle classifiche italiane, per non parlare di quelle che hanno fatto la loro fortuna sul palco dell’ambitissimo Sanremo. La storia artistica di Enrico Nigiotti non è certamente delle più semplici, ma sicuramente è tra le più sorprendenti. Arrivato nel talent show di Amici di Maria De Filippi, ha mostrato tutto il proprio talento musicale, senza però riuscire a sfondare subito. Dal quel momento ha deciso di guadagnarsi da vivere lavorando con il nonno nei campi e questo lo ha formato molto e gli ha dato la possibilità di scrivere uno dei brani più amati del suo repertorio ‘Nonno Hollywood’. Un vero e proprio tributo d’amore verso quest’uomo che lo ha accolto, accudito e lo ha reso ciò che è. Dopo la morte del nonno Enrico ha deciso di riprendere la chitarra in mano e dedicarsi di nuovo alla musica, mostrandosi molto maturato e all’altezza delle aspettative musicali del Paese.

Enrico Nigiotti indagato per frode assicurativa: con lui altre 72 persone

Purtroppo però per Nigiotti oggi non possiamo parlare dei suoi successi musicali, ma di una vicenda decisamente spiacevole che lo ha visto protagonista. In particolare si evince che nelle ultime ore a Livorno circa diciotto professionisti, tra cui anche medici e avvocati, dieci dei quali arrestati, sono accusati di ‘associazione per delinquere’ finalizzata alla ‘corruzione’. L’altro capo d’accusa è di ‘fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona’ e di altri reati. Per tutti coloro che fossero ben lontani dal linguaggio giuridico, si intende che gli indagati e gli arrestati avrebbero falsificato documentazioni sanitarie di incidenti stradali per far ottenere ai propri clienti dei risarcimenti sovrastimati da parte delle compagnie assicurative. Tutto questo è ovviamente illecito e per chi se lo stesse chiedendo Enrico Nigiotti è tra i 72 indagati della causa.

Per quanto riguarda Nigiotti, al momento pare non vi sia alcun provvedimento cautelare nei suoi confronti, ma è solo indagato. Su di lui cade il sospetto di aver accettato di falsificare o alterare in concorso con altre persone la documentazione sanitaria di un incidente stradale facendo pagare all’assicurazione un risarcimento molto più alto del dovuto. Ovviamente aspetteremo tutte gli aggiornamenti del caso per potervi tenere informati.