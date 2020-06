Uomini e Donne, ex corteggiatore molto chiacchierato dal pubblico si fidanza: scopriamo insieme chi è la sua nuova fiamma

Come ben sappiamo all’interno del programma di Uomini e Donne sono state moltissime le storie d’amore che hanno fatto sognare il pubblico di Maria De Filippi. Tantissime sono state le coppie che all’interno del programma hanno conosciuto il vero amore, con cui hanno formato una famiglia o si sono sposati. Come Teresa Cilia e Salvatore, Tara Gabrieletto e Cristian Galella, Marco Fantini e Beatrice Valli, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri e ancora tanti altri. Se tante coppie ci hanno fatto sognare, tante altre ancora non hanno avuto la stessa fortuna. Ci sono percorsi che hanno incantato e tenuti incollati allo schermo milioni di telespettatori, nella speranza e soprattutto nell’attesa di un lieto fine che purtroppo però non è arrivato. In particolare c’è un trono che nella storia di Uomini e Donne ha fatto molto emozionare e che purtroppo però non è finito nel modo sperato dalla tronista…

Uomini e Donne, ex corteggiatore si fidanza: chi è la sua fiamma

Stiamo parlando del trono di Sabrina Ghio, che all’epoca scelse il corteggiatore Niccolò Raniolo. I due nel corso delle esterne sembravano davvero felici e molto complici, eppure qualcosa andò storto e il giorno della scelta il corteggiatore rifilò un sonoro NO alla donna, che è rimasta impressa nella mente di tutti i fan per il pianto che la colse… Da allora è passato parecchio tempo, la Ghio ha trovato l’amore al fianco di un uomo poco più giovane di lei e con cui condivide non solo l’amore e la casa, ma anche le passioni per i viaggi e lo sport. Nel frattempo anche Raniolo ha ritrovato l’amore al fianco di una bellissima donna. Fino ad ora era rimasto tutto molto segreto e ben lontano dai social, adesso invece i due non si nascondono più e nelle scorse ora si sono ripresi durante delle Instagram Stories insieme più felici che mai. Raniolo ha dedicato alla ragazza delle parole dolcissime, mentre la riprendeva sul letto abbracciata al loro cane e non può che farci piacere vederlo così felice.

La ragazza si chiama Greta Pagliarin, ha dei bellissimo occhi azzurri e i capelli corvini. Una ragazza acqua e sapone con un sorriso smagliante! Tantissimi auguri alla coppia per l’avvenire!