Sono ormai molti anni che Fabio Fazio fa compagnia agli italiani nella fascia serale con il suo programma ‘Che Tempo che Fa’. Nel corso della storia del programma sono stati moltissimi gli ospiti illustri che il conduttore ha avuto la fortuna e il piacere di poter intervistare. Non parliamo solamente di star Italiane, ma anche internazionali, che hanno avuto il piacere di farsi intervistare da Fazio: cantanti, attori, protagonisti della politica italiana ed estera, attivisti. Insomma il programma è un punto di riferimento per la televisione italiana. E’ però qualche tempo che il conduttore e produttore Fabio Fazio, riscontra numerose problematiche in casa Rai, proprio sulla messa in onda del programma che da anni porta il suo volto e il suo nome. Già precedentemente i rapporti tra il conduttore e la Rai si erano irrigiditi ed erano noti a tutti i vari screzi che si erano creati.

Fabio Fazio, bufera in casa Rai: “Un linciaggio senza eguali né giustificazioni”

Fazio ha deciso di rilasciare alcune importantissime dichiarazioni a ‘Il fatto Quotidiano‘, in modo da spiegare bene come adesso sono i rapporti tra lui e i dirigenti Rai. Il conduttore aveva già in passato spesso messo in evidenza questa sua sofferenza per certi atteggiamenti che gli erano stati riservati. Adesso che la situazione si complicata ancora di più ha deciso di far luce sulla sua posizione e sul perché è così provato. In particolare il conduttore ha dichiarato: “Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti”. Pare che l’astio creatosi tra le due parti sia dovuto ad un’affermazione fatta dal conduttore alcuni anni fa e che sarebbe stata male interpretata: “Tre anni fa, quand’ero già serenamente avviato altrove e la Rai mi chiese di restare. Mi scappò detto che la politica non doveva più entrare nella tv. Da allora iniziò la guerra, perché quella mia frase fu letta come una questione personale. Uno stillicidio continuo, un linciaggio senza eguali né giustificazioni“. Non sappiamo se il problema sarà risolvibile, ma certamente il programma di Fazio ha riportato in Rai dei numeri di Share decisamente alti, che non si vedevano da tempo. Prima del suo arrivo in casa Rai i numeri di share erano pari al 15,19%, dopo il suo arrivo si è registrato il 16,3% il primo anno e il 15,49% il secondo.

Inoltre c’è da dire che il conduttore teme per la propria incolumità e quella della sua famiglia. In particolare infatti le affermazioni del conduttore avrebbero generato degli attacchi da parte di politici e dei loro seguaci: “Solo nel 2018- 2019 ho subito 120 attacchi dall’ex ministro dell’Interno, per l’esattezza sono 123. Se vieni attaccato dal capo del Viminale, hai una vita normale e due figli da portare a scuola, non sai mai chi sono i seguaci del ministro. Sono stufo di dovermi difendere per il mio lavoro“.