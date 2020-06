Emma Marrone mostra la sua famiglia sui social: il dettaglio non passa inosservato, ecco di cosa si tratta, splendido scatto pubblicato dalla cantante su Instagram.

Emma Marrone è senza dubbio una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Uscita vincitrice da Amici nella stagione 2009/2010, la sua carriera ha subito una vera e propria impennata, regalandole un successo dopo l’altro, compresa la vittoria al Festival di Sanremo nel 2012 con il brano ‘Non è l’inferno’. Oggi Emma è ancora una delle artiste più apprezzate del panorama musicale ed è stata anche scelta come prossima giudice di X Factor, insieme ad altri grandi artisti come Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Sempre molto presente e attiva anche sui social, la Marrone pubblica spesso momenti di vita quotidiana sul suo profilo Instagram, mostrandosi senza troppi filtri. In questi giorni, ad esempio, è tornata nel suo Salento, la sua terra d’origine, e sta trascorrendo del tempo tra mare e relax. Poco fa ha pubblicato uno scatto in cui è insieme alla sua famiglia: un dettaglio non è certo passato inosservato, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Emma Marrone mostra la sua famiglia in uno splendido scatto su Instagram: il dettaglio non passa inosservato

Emma Marrone ha trascorso il lockdown a Roma, dove vive da anni per lavoro. Ora che le Regioni hanno riaperto i loro confini, però, la cantante può tornare a casa dalla sua famiglia quando vuole. E lo ha fatto qualche giorno fa, quando è partita alla volta del suo amatissimo Salento, la sua terra d’origine, per trascorrere del tempo con i suoi familiari, ai quali è davvero legatissima. Poco fa, infatti, la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una splendida foto di famiglia, in cui è abbracciata al fratello Checco e ai suoi genitori. Tutti i soggetti della foto sorridono felici e rilassati, ma c’è un dettaglio che non è certo passato inosservato e che la stessa Emma ha fatto notare a tutti: “Sorridiamo tutti nello stesso modo” ha scritto la cantante nella didascalia del suo post. In effetti non è difficile notare una similitudine nell’espressione sua e dei suoi familiari, tutti molto sereni e rilassati.

Lo scatto pubblicato da Emma ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti da parte dei suoi fan, che le hanno dato ragione sul dettaglio del sorriso, complimentandosi con lei per la bellezza e la serenità della sua famiglia.