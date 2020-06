Wanda Nara in sauna sfoggia il suo costume: temperatura altissima nelle stories della showgirl argentina.

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi followers di Instagram. Bastano, ad esempio, alcune immagini come quelle che la splendida argentina ha pubblicato nelle sue Instagram Stories qualche ora fa. La moglie del bomber Mauro Icardi si è ripresa col cellulare mentre si trova in sauna, nella sua meravigliosa casa a Parigi. Nelle stories, la Nara indossa un costume intero che lascia poco spazio all’immaginazione. La temperatura su Instagram diventa altissima! Diamo un’occhiata.

Wanda Nara in costume su Instagram: la showgirl si mostra in sauna e incanta i fan

L’abbiamo conosciuta meglio grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove, al fianco di Pupo, è stata opinionista del reality. Con le sue battute pungenti e super spontanee, Wanda Nara ha conquistato il pubblico, che non vede l’ora di rivederla in tv. Ma, nel frattempo, i fan possono ‘consolarsi’ seguendo la bellissima argentina sui suoi social. In particolare su Instagram, dove Wanda ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana, il profilo di Wanda, seguito da ben 6,5 milioni di persone, è ricco di interessanti contenuti. E, qualche ora fa, nelle stories della bellissima argentina, è apparso qualcosa che non è passato affatto inosservato. La Nara si è concessa alcuni momenti di relax nella sua meravigliosa casa di Parigi. In particolare, ha scelto di coccolarsi in sauna. È proprio lì che la bella Wanda si è scattata un selfie che non poteva passare inosservato! L’inquadratura dall’alto infiamma Instagram. Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, una ‘buonanotte’ bollente, che avrà fatto senza dubbio felici i numerosissimi followers della Nara. Che si conferma una delle donne più amate del momento. E Icardi, uno degli uomini più invidiati! E voi, cosa aspettate a seguire Wanda sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!