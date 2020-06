Stefano De Martino spiazza tutti a Domenica In: le sue parole non passano inosservate

Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Stefano De Martino ha letteralmente spiazzato tutti: le sue parole non sono affatto passate inosservate.

Una nuova puntata e, per essere precisi, la penultima di Domenica In è andata in onda il 21 Giugno. In diretto collegamento dallo studio di Roma e, purtroppo, con il tutore al piede in seguito ad una rovinosa caduta di qualche settimana fa, Mara Venier è stata nuovamente al timone di un appuntamento del suo show più che unico. Davvero numerosi e, soprattutto, più che strabilianti sono stati tutti gli ospiti che si sono raccontati alla conduttrice televisiva. E che hanno regalato dei momenti davvero incredibili a tutto il loro tanto amato ed affezionato pubblico. Anche Stefano De Martino lo ha fatto, ovviamente. Così come la settimana scorsa, anche nell’appuntamento odierno di Domenica In, il napoletano si è presentato in diretta televisiva insieme ai suoi compagni di viaggio di Made in Sud in collegamento dallo studio Rai di Napoli. Il momento trascorso insieme ai comici campani, ammettiamolo, è stato davvero divertente. Ma non solo. Perché è stato proprio in quest’occasione che l’ex ballerino di Amici si è lasciato andare a delle parole che, senza alcun dubbio, non saranno affatto passate inosservate a nessuno. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Domenica In, Stefano De Martino spiazza tutti: le sue parole in diretta

Così come la settimana scorsa, anche nell’appuntamento odierno di Domenica In, Stefano De Martino, insieme a Fatima Trotta, Biagio Izzo e tanti altri comici di Made in Sud, ha voluto collegarsi in diretta con Mara Venier. Ecco. È proprio in quest’occasione che, oltre a regalare un simpatico siparietto con Vincenzo Di Lucia, l’ex ballerino di Amici si è lasciato andare a della parole che, senza alcun dubbio, non sono affatto passate inosservate. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Alla domanda di Mara Venier a Biagio Izzo e Fatima Trotta su come si comporta realmente Stefano De Martino a Made in Sud, la risposta del comico napoletana è stata più che immediata e davvero inaspettata. ‘È discolo. Sta sempre appresso alle donne’, ha detto il buon Izzo con un chiaro tono ironico. Per poi continuare: ‘Veramente sono le donne che stanno appresso a lui’. Prontamente ha risposto la ‘zia’ Mara: ‘Lui le respinge. Perché io lo conosco bene’. Ecco. È proprio in questo preciso istante che le parole di Stefano hanno letteralmente spiazzato tutti: ‘Io sono ateo. È una religione che non professo più quella delle donne’. Insomma, delle parole che, parliamoci chiaro, non sono affatto passate inosservate. Voi, invece, ci avete fatto caso?

