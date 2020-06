Temptation Island e Coronavirus, ci saranno contatti fisici tra i concorrenti? Arriva la risposta del conduttore Filippo Bisciglia.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova scoppiettante edizione di Temptation Island. Un’edizione particolare, in cui coppie vip e ‘nip’ si uniranno. La prima puntata del docu-reality di Canale 5 andrà in onda giovedì 2 luglio, nonostante inizialmente si parlasse del 7. Fino ad ora, sono state annunciate soltanto le prime due coppie ufficiali della nuova edizione: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In attesa di scoprire le altre coppie, Filippo Bisciglia, conduttore dello show, ha rivelato alcune chicche su questa edizione, togliendo anche una delle più grandi curiosità dei telespettatori. A causa della pandemia di Coronavirus, saranno consentiti i contatti fisici all’interno dei villaggi? La risposta di Filippo è stata molto chiara. Ecco cosa ha dichiarato in un’intervista a Fanpage.it.

Temptation Island e Coronavirus, ci saranno contatti fisici tra i concorrenti? Risponde Filippo Bisciglia

Giovedì 2 luglio inizierà la nuova edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie è ormai un appuntamento fisso dell’estate per milioni di telespettatori, che non vedono l’ora di tuffarsi nelle vicende amorose dell nuove coppie. Un’edizione, questa, particolarmente attesa: a causa dell’emergenza Coronavirus, non era così sicuro che, quest’anno, il programma si sarebbe potuto realizzare. Ma la splendida notizia è che tutto è andato per il meglio e, tra qualche settimana, Filippo Bisciglia pronuncerà la fatidica frase “Ho un video per te!”. Ed è stato proprio Bisciglia, durante un’intervista a Fanpage, a sciogliere un grande dubbio sull’edizione che sta per partire. In ragione della situazione sanitaria che è ancora in corso in Italia, come si comporteranno i concorrenti del reality? Sarà possibile avere contatti fisici all’interno dei villaggi? Ecco le parole del conduttore: “Si, ci saranno contatti fisici. Siamo in sicurezza perché siamo blindati: dai villaggi, ai quali protagonisti e addetti ai lavori hanno avuto accesso solo dopo essersi sottoposti ai controlli del caso, non si potrà uscire“. Filippo aggiunge, quindi, che non verranno utilizzate le mascherine. Insomma, sembra chiaro che vedremo un Temptation Island come lo abbiamo sempre visto.

Non ci resta che attendere le prossime notizie direttamente dai canali social della trasmissione e scoprire chi saranno le coppie e i tentatori /tentatrici che si metteranno in gioco nella prossima edizione. E a voi, chi piacerebbe vedere sull’isola delle tentazioni?