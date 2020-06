Barbara D’Urso, il ringraziamento speciale a Pier Silvio Berlusconi: “Hanno voluto fortemente Live Non è la D’Urso”, le sue parole per l’ultima puntata

Sono ormai alcuni anni che Barbara D’Urso è tornata in pianta stabile in casa Mediaset, riuscendo a far amare e far affezionare i fan al suo modo di fare televisione. La conduttrice è sempre in prima linea in tutti i tipi di eventi che capitano nel nostro Paese, riuscendo con i suoi inviati e i giornalisti ad avere scoop ed esclusive davvero appetitose. In periodo di crisi dovuta al Covid 19, i suoi programmi hanno dato la possibilità ai telespettatori di poter ricevere le news necessarie in tempo reale, ma anche di svagarsi assistendo a siparietti decisamente più leggeri da parte degli ospiti della trasmissione, che per un periodo hanno dato il loro contributo da casa, attraverso delle video chiamate. Nonostante il forte successo raggiunto dalla conduttrice, è ormai da qualche tempo che si rincorrono rumors sempre più insistenti su un possibile ridimensionamento dei programmi della D’urso a partire dal prossimo settembre.

Barbara D’Urso, il ringraziamento a Pier Silvio Berlusconi: “Hanno voluto fortemente Live”

Proprio su questa vicende se ne sono dette di ogni, ipotizzando addirittura che la D’Urso lasciasse il timone dei suoi programmi sostituita dall’amico e collega Alfonso Signorini. Avete capito bene, per un po’ di tempo si era addirittura sospettato che Signorini prendesse il posto della D’Urso nei programmi che ormai da anni portano i suo volto, oltre che il suo nome. Ieri sera però proprio in occasione dell’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’ la conduttrice ha voluto dare appuntamento ai suoi fan per la prossima stagione rassicurando tutti. Essi, pare proprio che tutti i rumors per quanto insistenti e numerosi siano stai, non avessero alcun tipo di fondamento. Ieri sera l’ultima puntata è stata particolarmente ricca di dibattiti e discussioni che ha visto protagonista soprattutto Asia Argento, figlia del noto regista Dario Argento. Ma alla fine dei dibattiti e prima di concludere la puntata la conduttrice ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato alle trasmissioni insieme a lei e un ringraziamento speciale l’ha voluto rivolgere soprattutto a Piersilvio Berlusconi.

Infatti la conduttrice fa sapere: “Il mio direttore generale, che è Mauro Crippa, Andrea Delogu e soprattutto il mio editore, Pier Silvio Berlusconi… Soprattutto loro, assieme ad altri, hanno voluto fortemente e amato fortemente Live – Non è la D’Urso“. Un ringraziamento volto ad eliminare qualsiasi tipo di dubbio sul futuro dei suoi programmi che non solo non saranno ridimensionati, come qualcuno ipotizzava, ma porteranno ancora il suo volto.