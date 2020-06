'Live non è la D'Urso', Asia Argento contro Sandra Milo: "Questa è partita..."

‘Live non è la D’Urso’, Asia Argento si scaglia contro Sandra Milo durante il confronto con le sfere: “Questa è partita…”, volano parole durissime

Asia Argento è sicuramente una delle donne più chiacchierate d’Italia, non solo per essere la figlia del noto regista Dario Argento, ma soprattutto per il suo modo di fare eclettico e sopra le righe. Affascinante, intelligentissima e preparatissima sia per quanto riguarda il mondo musicale, che quello cinematografico. Asia è spesso al centro del gossip per le vicende che concernono la sua vita privata e tutti i dissapori con l’ex compagno Morgan, con cui ha una figlia. I due ultimamente sembrano non riuscire a trovare un punto d’incontro, motivo per cui spesso assistiamo a scontri social e giornalistici. Ieri sera però è stata ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e i motivi per cui ha avuto vari battibecchi con gli ospiti in studio sono stati decisamente altri. Quello su cui si è discusso è stato infatti il suo passato cinematografico e la violenza che ha subito da parte del regista Weinstein.

Asia Argento è stata protagonista di un’accesissima discussione con gli ospiti delle sfere di Live non è la D’Urso. In primis ha avuto una burrascosa lite con la giornalista Caterina Collovati, che le ha contestato in maniera abbastanza dura la pubblicazione di una foto che mette in bella mostra il suo lato B sul suo Account ufficiale Instagram. In particolare la giornalista le ha detto: “Ho lodato il tuo coraggio nel diventare una portabandiera per tante donne, con quella foto hai perso dignità. Ricordati che hai una figlia”. La Argento non ha accettato la critica della giornalista, a cui ha seccamente risposto: “Una donna violentata deve essere sottomessa? C’è questa cosa per cui una donna che ha denunciato deve essere una santa. Io sono sempre stata libera. Se tolgo la foto del sedere torno più simpatica? Ho una figlia, ma può pubblicare anche le foto del suo sedere…”

La Argento sembra davvero non mandarle a dire e questo è stato solamente l’inizio della serata, perché poi la discussione più accesa avviene con Sandra Milo. Le due hanno discusso a causa della denuncia per violenze che la Argento ha perpetrato nei confronti di Weinstein. La Milo non ascoltando le parole dell’attrice l’ha accusatà di non essere un esempio, poiché dopo aver subito violenza da parte del regista avrebbe lavorato ancora con lui. La Argento non ci sta e le ricorda che quella è stata solamente una bufala e in realtà non ha mai più lavorato con lui. La Milo continuando imperterrita ha scatenato l’ira funesta della Argento che le ha risposto: “A’ bella, non li ho fatti! Qualcuno le può fare un briefing? A’ Sandra, non ci ho più lavorato, me senti? Vabbè questa è partita… Sandra, non leggi i giornali? Ma lei non sente? Non sente bene? Ha problemi di udito? Il microfono funziona? Sandra, te devi sveglia’. Sto ancora qua a discutere questo dopo un anno?“. Insomma una serata davvero ricca di discussioni che hanno visto protagonista l’attrice contro tutti, nessuno escluso. Anche se nei suoi confronti è intervenuto anche il padre Dario, per spezzare una lancia in favore della figlia. Per poter riguardare tutta l’ultima puntata del programma potete CLICCARE QUI. Vi ricordiamo che Live non è la D’Urso torna a settembre sempre in prima serata la domenica sera.