Benedetta Rossi su Instagram: “Le sorprese, quelle belle”

La bellissima sorpresa capitata a Benedetta Rossi di Fatto in Casa Per voi.

Benedetta Rossi è una delle cuoche più amate della televisione italiana. Con il suo programma Fatto in Casa per Voi batte la concorrenze di altri programmi dedicati alla cucina come Masterchef, Food Advisor o L’Italia a Morsi tanto che il suo canale di punta, Food Network, spesso le dedica intere giornate di programmazione. Sui suoi canali social Benedetta ha poi creato un rapporto speciale con il pubblico a casa che la segue sempre. La donna tiene informati i fan di ogni momento della sua giornata, un po’ come è successo poche ore fa quando ha fatto una scoperta speciale.

Benedetta Rossi su Instagram: “Le sorprese”

Benedetta Rossi vive in aperta campagna marchigiana. Spesso gira per i dintorni cercando idee e spunti per le sue ricette utilizzando i prodotti che la terra offre e così ha trovato una bellissima sorpresa proprio guardando tra gli alberi. Il tutto è stato documentato con una serie di storie su Instagram. Benedetta ha infatti trovato in campagna un albero pieno zeppo di prugne rosse “piccole come ciliegie e super saporite” ha esclamato la donna.

Nel tour ha poi mostrato anche altre prelibatezze dei frutti della campagna e, all’improvviso, un’altra sorpresa: un campo sterminato di fiori di camomilla. “Questi ora li raccolgo” ha dichiarato Benedetta e, dopo aver spiegato come coglierei i fiori in maniera corretta, nelle storie successive ha anche mostrato a tutti i fan come pulirli al meglio per poi poterli utilizzare in gustose tisane.

Una delle ricette di Benedetta Rossi

Il punto di forza di Benedetta Rossi, del resto, è proprio questo. Crea un rapporto stretto con i suoi followers, li fa entrare nella sua vita e soprattutto regala a tutti molti suggerimenti, idee e consigli anche al di fuori delle ricette classiche. Così tutti la amano e sembra proprio la vicina di casa che tutti vorremmo avere. Empatia, spontaneità e ricette facili e gustose. Ecco le chiavi del successo di Benedetta Rossi.