Elettra Lamborghini, annuncio a sorpresa: “Lo farò in questi giorni”

Elettra Lamborghini, attraverso il suo profilo Instagram, fa un annuncio a sorpresa: “Lo farò in questi giorni”, ecco di che cosa si tratta

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e soprattutto più seguite sui social. I suoi seguaci provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo della Lamborghini non si ferma soltanto all’Italia e alla Spagna. Su Instagram, la rampolla della ricca famiglia di origini italiane conta oltre cinque milioni di seguaci. Il successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem ed è proseguito con le comparse televisive, fino all’album Tweerking Queen. Quest’anno, la Lamborghini ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Elettra Lamborghini, annuncio a sorpresa: di cosa si tratta

Oggi pomeriggio, la Lamborghini, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto un annuncio a sorpresa. La cantante ha dichiarato che in questi giorni toglierà alcuni tatuaggi fatti da giovane. La Lamborghini l’aveva già anticipato qualche mese fa, ma adesso sembra davvero arrivato il momento. La cantante vuole togliere alcuni tatuaggi fatti in gioventù e che adesso per lei hanno veramente poco senso. Elettra ha chiesto anche l’aiuto dei suoi seguaci: “Adesso vi posterò delle foto, ditemi cosa ne pensate“. La Lamborghini ha pubblicato così alcuni scatti dei tatuaggi che vorrebbe rimuovere, tra i quali anche uno dedicato al suo cavallo.

La Lamborghini poi, rivolgendosi ai suoi seguaci più giovani, ha dichiarato: “Mio padre all’epoca mi disse: ‘Te ne pentirai’. Adesso ho ventisei anni e me ne sono pentita. Per tutti coloro che vogliono fare un tatuaggio vi consiglio di pensarci bene“. C’è un tatuaggio, però, al quale la Lamborghini sembra molto affezionata e sono le macchie di leopardo all’altezza del fondo schiena. Quello è uno dei tatuaggi che l’ha reso celebre in tutto il mondo.