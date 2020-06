Giovanna Abate e Sammy Hassan sono stati intervistati da Raffaella Mennoia per la rubrica ‘Witty calls’: la neo coppia di Uomini e Donne ha svelato molti dettagli sulla loro storia. Ecco le parole.

Nell’ultima parte di Uomini e Donne che si è concluso poche settimane fa sono nate tre nuove coppie: Giovanna, Carlo e Sara hanno trovato le loro dolci metà nel dating show di Maria de Filippi. La giovane romana dai lunghi capelli neri dopo la delusione di esser stata la ‘non scelta’ di Giulio Raselli, ha conosciuto Sammy in qualità di tronista. Nonostante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, nonostante le discussioni, ha deciso di uscire dal programma insieme a lui per conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. Sembrano esser davvero felici e spensierati insieme: Uomini e Donne li ha intervistati con la formula ‘Witty calls’ fatta anche con le altre due neo coppie. Cosa hanno raccontato di loro Giovanna e Sammy? ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: “Abbiamo affrontato certi discorsi”, come va il rapporto a distanza

Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha chiamato via Skype Giovanna e Sammy: la neo coppia nata da poco direttamente dal salotto di casa hanno svelato qualche retroscena avvenuto dopo la scelta in poi. L’ormai ex corteggiatore del dating show ha confessato: “Stiamo bene, ci stiamo concentrando sulle cose importanti. Abbiamo affrontato determinati discorsi che era giusto fare. Se mi avessero detto di iniziare una relazione a distanza avrei detto assolutamente no. Poi dopo le cose cambiano e uno si butta, anche con un pizzico di spensieratezza e leggerezza per vedere le cose come vanno”.

Giovanna, pienamente d’accordo con le parole del suo nuovo fidanzato, ha poi aggiunto: “Tutto sta nel capire cosa significa avere una relazione a distanza. Stiamo cercando di vederci almeno una volta a settimana“. L’ex tronista vive a Roma, mentre lui a Milano per lavoro. “Il fratello e la cognata già mi voglio bene, sono i miei cognatini” ha rivelato Giovanna: pian piano sta conoscendo il mondo di Sammy Hassan entrando anche in famiglia. Il canale Instagram di Uomini e Donne ha repostato la call, eccola: