Raffaella Fico senza trucco: la showgirl si è mostrata ‘acqua e sapone’, nell’ultimo scatto postato su Instagram.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle delle più amate in assoluto. Parliamo di Raffaella Fico, che nella Casa più spiata della tv ci è stata nel 2008. Da quell’anno, la splendida napoletana è entrata nel cuore dei fan per non uscirne più. Fan che oggi la seguono sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che il profilo ufficiale della Fico è seguito da ben 495 mila followers. E, proprio qualche ora fa, Raffaella ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Una foto in cui l’ex gieffina si è mostrata senza trucco, al naturale. Curiosi di vederla in versione acqua e sapone? Continuate a leggere!

Raffaella Fico senza trucco: la showgirl si è mostrata al naturale su Instagram

Raffaella Fico è una delle showgirl italiane più amate di sempre. L’abbiamo conosciuta nella casa del GF, dove ha partecipato nel 2008. E, da allora, i fan non l’hanno più abbandonata. E la seguono costantemente anche sui social, dove la bella napoletana ama condividere foto e video delle sue giornate. E, poco fa, è apparso uno scatto che non è passato inosservato. L’ex gieffina si è mostrata senza trucco, in versione ‘acqua e sapone’. Curiosi di vederla al naturale? Ve la mostriamo subito:

Eh si, è esattamente come immaginavate. Raffaella è meravigliosa anche con poco trucco. Boom di likes e commenti per il post, ricchi di complimenti per l’ex gieffina. Che si conferma una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure della bellissima napoletana sui social? Non ve ne pentirete!