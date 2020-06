Filippo Magnini e Giorgia Palmas, svelato il sesso del bebè: il tenero annuncio social emoziona i fan, ecco le parole dell’ex campione di nuoto.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono davvero una splendida coppia. L’ex nuotatore, che è stato 6 anni con la collega Federica Pellegrini, è sempre più innamorato della sua compagna, come dimostra spesso e volentieri anche sui social. I due si sarebbero dovuti sposare lo scorso marzo, ma non hanno potuto a causa della pandemia di Coronavirus. Intanto, però, si stanno preparando a diventare genitori. Giorgia, infatti, è incinta del suo secondo figlio, dopo la primogenita Sofia, nata dall’amore con l’ex calciatore Davide Bombardini. Magnini, invece, diventerà padre per la prima volta, ed è decisamente al settimo cielo per questa splendida avventura che lo attende. La Palmas ha più volte pubblicato sui social foto del suo pancione, nelle quali si vede tutto l’entusiasmo e la gioia dei futuri genitori. Poco fa, inoltre, Magnini ha fatto uno splendido annuncio sul suo profilo Instagram, svelando il sesso del bebè che aspettano: ecco le sue dolci parole.

Filippo Magnini, svelato il sesso del bebè che aspetta da Giorgia Palmas: ecco il dolce annuncio che ha pubblicato su Instagram

Filippo Magnini è davvero al settimo cielo per il fatto che tra qualche mese diventerà papà per la prima volta. L’ex campione di nuoto, che ha recentemente ricevuto l’assoluzione dalle accuse di doping che gli erano state rivolte a fine carriera, continua a vivere un momento d’oro, grazie all’amore che prova per la sua compagna e alla splendida avventura che li attende. Poco fa ha annunciato su Instagram il sesso del nascituro, con un doce ed emozionante post. Magnini ha infatti pubblicato un’immagine del’ecografia fatta a Giorgia, nella quale si vede la sagoma del bebè, accompagnando lo scatto con delle dolcissime parole: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessa. Già ti amo”, con tanto di cuori e fiocchi rosa. Ebbene sì, avete capito proprio bene. Giorgia e Filippo aspettano una femminuccia, la seconda per l’ex velina. Il post pubblicato da Magnini è commovente e lascia trapelare tutta la gioia e l’amore che l’ex campione di nuoto sta provando in questi mesi, ma soprattutto il desiderio di conoscere al più presto la sua piccola.

Il post ha ottenuto un grande riscontro sui social, con i tantissimi commenti da parte dei fan della coppia, felicissimi di poter condividere virtualmente con loro questo momento così speciale.