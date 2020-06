Diana De Feo è la moglie di Emilio Fede: la donna è una giornalista ed ex senatrice in forza al Popolo della Libertà per la XVI Legislatura. Ecco qualche curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera.

Emilio Fede è un noto personaggio televisivo che è stato direttore dei telegiornali più seguiti in Italia: TG1, Video news, Studio Aperto e TG4 sono i notiziari di cui è stato a capo. Dal 1965 al suo fianco c’è la famosa giornalista ed ex senatrice del PDL Diana De Feo, da cui ha avuto due figlie. Nonostante gli anni turbolenti, lei è sempre stata al fianco di suo marito: non ha mai mollato dinanzi le difficoltà, soprattutto nell’ultimo periodo in cui Emilio Fede sta scontando i domiciliari a Milano mentre lei è di stanza a Napoli. Ma scopriamo qualcosa in più su Diana.

Emilio Fede, chi è la moglie: età e carriera della giornalista Diana De Feo

Diana De Feo è nata a Torino il 9 marzo del 1937: figlia di Italo de Feo, giornalista e storico uomo politico, capo dell’ufficio stampa del Comitato di Liberazione Nazionale. Diana dal 1976 al 1996 ha collaborato alla rubrica del TG1 ‘Almanacco del giorno dopo’. Dopo ha lavorato nella stessa testata nella redazione ‘Cronache del Lavoro e dell’Economia’, è stata anche inviata speciale del TG1 per arte e cultura. Diana è proprietaria di ‘Villa Lucia’, una storica struttura che si trova a Napoli, nel quartiere Vomero. Per colpa di alcuni lavori in corso senza autorizzazioni da parte della Sovrintendenza, la Villa è stata sequestrata nel 2006. Nel 2008, su invito di Silvio Berlusconi, Diana De Feo è stata candidata a Senato della Repubblica nella Regione Campania e fu eletta senatrice della XVI Legislatura. Nel 2013 annunciò di non volersi ricandidare al Parlamento.

Ha sposato Emilio Fede nel 1965 e dal matrimonio sono nate Sveva e Simona. La prima citata lavora nel mondo del giornalismo e si occupa di mostre ed eventi.