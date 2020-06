Anticipazioni Temptation Island 2020: dove è stato girato, dove si trovano i villaggi, il conduttore, le coppie e i tentatori.

Ci siamo. Finalmente arriva una bella notizia, televisivamente parlando. Torna infatti l’appuntamento con Temptation Island 2020. Il programma, che ogni estate appassiona milioni di telespettatori, fonderà le due versioni, nip e vip, poiché per via dell’emergenza Coronavirus non c’è stato tempo né modo di girare due edizioni del reality. Poco importa però, perché dai video pubblicati su Witty Tv di Temptation Island abbiamo già capito che ci sarà da divertirsi. Ma che anticipazioni succulente abbiamo sul programma?

Le coppie che parteciperanno a Temptation Island

Per ora sono state presentate solo alcune coppie, ma non abbiamo molte informazioni su di loro. Le “famose” sono quelle composte da Antonella Elia con il suo fidanzato e Lorenzo Amoruso e la compagna. Tra i “non famosi” invece, sbucano per ora due coppie caratterizzate da un’evidente differenza sia di età che di modo di vivere. Ce la faranno a non cadere nelle trappole dei tentatori del programma? Speriamo tutti di sì per loro, ma sappiamo che i “Pinneti” fioccheranno come caramelle ad Halloween.

Dove è stato girato Temptation Island 2020?

Come vedremo in diretta o nei video pubblicati sul canale Witty Tv, Temptation Island 2020 è stato girato e viene girato ogni anno nello stesso splendido relais in Sardegna. La produzione, con a capo lo ricordiamo Maria De Filippi, ha cercato a lungo la location giusta e alla fine è stata identificata proprio in Is Morus Relais in provincia di Cagliari a Santa Margherita di Pula. A partire dal 2015 la trasmissione è girata qui perché il resort ha tutto ciò che serve per il programma. Due villaggi separati, moltissima natura e un mare da sogno. Qui si possono fare moltissime attività sportive che i concorrenti del programma possono vivere con i loro tentatori.

Il conduttore e le regole

A condurre Temptation Island 2020 troviamo ancora una volta Filippo Bisciglia. A lui il compito di gestire i famigerati falò di confronto e le reazioni dei partecipanti del programma vedendo i proprio compagni intenti a relazionarsi con i tentatori. Le regole del programma, infatti, sono sempre le stesse.

Una delle coppie di Temptation Island 2020

Per ogni membro delle coppie di Temptation Island c’è almeno un tentatore che cercherà di distogliere l’attenzione dal proprio compagno o compagna che si trova nell’altro villaggio.