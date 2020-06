Brittani Fulfer, Vite al Limite oggi: come è diventata?

Brittani Fulfer ha partecipato a Vite al Limite per cercare di perdere peso e recuperare la sua vita.

Brittani Fulfer è una delle protagoniste del reality Vite al Limite. Il Dottor Nowzaradan, medico della serie, insieme alla sua troupe segue la vita per un anno di pazienti obesi che si rivolgono a lui per perdere peso e per sottoporsi ad un intervento di chirurgia bariatrica. Nelle puntate classiche dello show di Real Time vediamo la vita dei pazienti nella prima fase di dimagrimento mentre in Vite al Limite e Poi vediamo come stanno oggi. Così possiamo scoprire anche come è diventata Brittani oggi, come sta e come procede il suo percorso di perdita di peso.

La storia di Brittani

Brittani di Vite al Limite è arrivata dal dottor Nowzaradan che pesava 274 chili. Il cibo era per lei una fonte di conforto da sempre e, come racconta nella serie, aveva iniziato a mangiare in modo compulsivo dopo aver subito degli abusi sessuali quando era ancora una bambina. La storia è simile a quella di molti altri pazienti del programma che, per colpa di traumi, hanno cercato di tirare avanti da soli e hanno trovato il loro modo di stare bene, mangiando. Purtroppo però questo ha portato Brittani all’obesità.

Come sta oggi Brittani di Vite al Limite

La ragazza ha spiegato che stare nel suo corpo non le piaceva. Provava disgusto nel guardarsi allo specchio e tutto le causava dolore e tristezza. Approdata dal Dottor Nowzaradan nella sua clinica di Houston, Brittani ha iniziato a seguire una dieta da 1200 calorie al giorno molto povera di carboidrati e ricca di proteine.

Brittani oggi come sta?

Si è applicata seriamente ai dettami del medico e ha ottenuto grandi risultati. Ha perso peso, si è sottoposta all’intervento di bypass gastrico e ha persino provato ad avere un figlio. Brittani però ha dovuto anche lottare con dei problemi psicologici molto pesanti per via degli abusi subiti e quindi la sua è stata una duplice battaglia combattuta, giorno dopo giorno, da lei e da tutti i fan che la seguono e la supportano tramite i social. Sui suoi profili troviamo molte citazioni positive che incitano alla vita e alla speranza, per non perdere mai la retta via. La depressione è difficile da sconfiggere, ma alla fine sembra proprio che Brittani ce la stia facendo e le foto pubblicate online sembrano darci ragione!