A poche ore dalla seconda puntata di Made in Sud, Stefano De Martino è stato il protagonista di un brutto incidente: cos’è successo al ballerino.

In questo ultimo periodo, lo sappiamo, Stefano De Martino sta facendo molto parlare di sé. Non soltanto per la chiusura della sua storia d’amore con Belen Rodriguez a poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma, ma anche per il suo lavoro svolto al timone di Made in Sud. Ebbene si. Il famoso programma dedicato alla ‘comicità terrona’ è ritornato in prima serata su Rai Due. E, dati gli ascolti televisivi della prima puntata, sembrerebbe che il ritorno dello show sia stato molto atteso da tutti gli italiani. Ecco, tra pochissimi giorni, andrà in onda il secondo ed imperdibile appuntamento. Giovedì 25 Giugno, infatti, l’ex ballerino di Made in Sud, in compagnia di Fatima Trotta, Biagio Izzo ed altrettanti comici superlativi, sarà in diretta televisiva dallo studio Rai di Napoli pronto a regalare una serata all’insegna del divertimento e delle risate. Purtroppo, però, a poche ore dal debutto della seconda puntata, il buon De Martino è stato protagonista di un ‘brutto incidente’. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se ci teniamo a rassicurarvi che, fortunatamente, non è successo nulla di grave.

Stefano De Martino, ‘brutto incidente’ a poche ore da Made in Sud: cosa è successo

Seppure, in questo ultimo periodo, sia stato abbondantemente impegnato a lavoro, Stefano De Martino non ha mai perso occasione di poter condividere tutto ciò che gli accadeva con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, anche pochissime ore fa. Quando, tramite una serie di Instagram Stories, l’ex ballerino di Amici ha informato i suoi followers di un ‘brutto incidente’ di cui è stato protagonista. Certo, non gli è successo nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Piuttosto, come raccontato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che il piccolo Santiago abbia procurato a suo padre un bell’occhio nero. A svelare ogni cosa è stato lo stesso buon De Martino. Che, a poche ore da Made in Sud, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed, ovviamente, ha mostrato ciò che gli è realmente accaduto.

‘Mio figlio è nato il 9 di Aprile, quindi è dall’Ariete. Dicono che chi nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa dura, io ho sempre pensato fosse un falso mito’, ha iniziato a dire Stefano De Martino in questa Instagram Stories prima di mostrare l’occhio nero che il piccolo Santiago, molto probabilmente durante il gioco con il suo papà, gli ha procurato. Insomma, un imprevisto prima della diretta, ammettiamolo, davvero spiacevole. Ma che, senza alcun dubbio, non verrà affatto notato.

