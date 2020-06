Chi è 1727wrldstar, l’autore del video “Ho preso il muro fratellì”

Per chi non conoscesse l’autore del video “Ho preso il muro fratellì”, in questo articolo vi diciamo chi è 1727wrldstar e vi raccontiamo il famoso episodio

Nei giorni scorsi, il rapper 1727wrldstar è divenuto famoso per aver filmato il video di un suo incidente. Il filmato è divenuto virale sui social soprattutto per la frase che il cantante ripete continuamente: “Ho preso il muro fratellì“. Non tutti però conosceranno il suo vero nome, la sua storia, la sua carriera e soprattutto l’episodio che abbiamo sopra menzionato. In questo articolo vi spiegheremo chi è il rapper divenuto famoso negli ultimi giorni.

Chi è 1727wrldstar?

Il vero nome del rapper è Algero Corredini. Egli è nato a Roma nel 1996 ed ha 24 anni. Ha iniziato a muoversi nel mondo del rap romano nel 2012 con il nome di Esak. Il cantante poteva contare su una collaborazione illustre con Sick Luke, famoso beatmaker e producer, nonché figlio di Duke Montana. Con il tempo, però, i rapporti con il figlio d’arte si sono inaspriti e la collaborazione artistica è terminata. Nel 2018, il rapper ha deciso di cambiare nickname, passando da Esak al nome con il quale è divenuto famoso negli ultimi giorni. Oltre ad essere divenuto famoso per i suoi brani pubblicati su YouTube, 1727 purtroppo è divenuto celebre anche per gli episodi di violenza filmati e pubblicati sui social. Corredini pare abbia pubblicato numerosi pestaggi online ai danni di giovani ignari. Il video che ha avuto maggiormente successo, però, è quello che abbiamo accennato nel primo paragrafo. Qualche settimana fa, il rapper era alla guida della sua auto quando ha tentato a tutta velocità una manovra fin troppo azzardata. Per evitare il semaforo, infatti, ha imboccato un’altra strada ed ha cercato di fare un inversione ad U in un tempo. La manovra, però, non è andata a buon fine e il rapper si è letteralmente schiantato nel muro. Da qui la frase divenuta celebre: “Ho preso il muro fratellì“. Il video, registrato in diretta e ripreso da numerose pagine web, è divenuto virale in poche ore. Lo stesso Corredini, poco dopo l’incidente, commentava l’accaduto, dichiarando di essere consapevole dell’incredibile portata del video.

Il filmato ha regalato grande fama al rapper, che in pochi giorni è salito ad oltre centomila seguaci sul suo account Instagram. Ma, se da una parte c’è la gloria sui social, dall’altra ci sono le sanzioni penali che un azione scellerata come questa porta con sé. Corredini è stato fermato dalla polizia locale di Roma, subendo una sanzione per le numerose infrazioni commesse e documentate dai video divenuti virali sul web. Il rapper, inoltre, ha subito il ritiro della patente e il veicolo protagonista del filmato è stato posto sotto sequestro, perché risultato incompatibile con le norme per la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero. Un brutto colpo per Corredini, che potrà consolarsi con il servizio realizzato da Le Iene e che sicuramente gli regalerà ulteriore fama.