Alex Zanardi, arriva la lettera del Papa: “Prego per te, la tua storia è un esempio” ecco le parole da brividi che il Santo Padre ha dedicato al campione paralimpico dopo il terribile incidente.

Il campione paralimpico di handbike Alex Zanardi è stato vittima di un terribile incidente venerdì scorso, nel corso di una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore. L’ex pilota di Formula 1 ha perso il controllo della sua hanbike in curva ed è finito sulla corsia opposta, venendo investito da un camion. Soccorso da un elicottero, è stato subito trasportato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Il campione si trova ancora in gravi condizioni, ma rimane stabile. I medici che lo stanno seguendo hanno deciso, in accordo con la famiglia, di non diffondere più alcun bollettino medico a meno che non ci siano cambiamenti significativi del suo stato di salute. Intanto il web si è stretto intorno al campione paralimpico e alla sua famiglia, con messaggi e parole di affetto e vicinanza. Anche Papa Francesco ha deciso di far sentire la sua voce, inviando una lettera ad Alex tramite la Gazzetta dello Sport: ecco le parole da brividi che il Santo Padre ha dedicato al campione.

Alex Zanardi, arriva la lettera di Papa Francesco: “La tua storia è un esempio, prego per te”, ecco le parole del Pontefice

Papa Francesco ha deciso di scrivere una lettera ad Alex Zanardi dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto venerdì scorso. Il Pontefice ha voluto dedicare un pensiero al campione paralimpico, definendo la sua storia “un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso”. In questi giorni di grande apprensione, Francesco sta rivolgendo le sue preghiere ad Alex e alla sua famiglia e lo ha sottolineato nella sua missiva: “Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione umana. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta”.

Con queste parole da brividi il Pontefice si è rivolto ad Alex e alla sua famiglia, che non l’ha mai lasciato solo per un secondo in questi giorni. Sua moglie Daniela lo ha assistito subito dopo l’incidente, rimanendo al suo fianco fin dal primo momento. Stesso discorso per il figlio Niccolò, che qualche ora fa ha dedicato al campione un dolcissimo messaggio, pubblicandolo sul suo profilo Instagram.