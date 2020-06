Cecilia Rodriguez, la confessione sui social: “È arrivato il momento di svelarvi un mio piccolo segreto…”, il post della showgirl argentina non è passato inosservato.

Come la sorella Belen, Cecilia Rodriguez è una vera e propria star sui social. Il profilo Instagram ufficiale della showgirl argentina è seguito da ben 4,2 followers, provenienti da ogni parte del mondo. Con loro, Chechu condivide quotidianamente foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana, in compagnia della sua famiglia e dell’amato Ignazio Moser: il profilo di Cechu è ricco di contenuti super interessanti! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bella Rodriguez ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Un post in cui ha deciso di svelare un suo piccolo segreto ai suoi followers. Curiosi di scoprire cosa ha rivelato Cecilia e di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo subito!

Cecilia Rodriguez, la confessione sui social: la showgirl argentina racconta un ‘segreto’ della sua adolescenza

“In cuor mio spero che anche voi abbiate lo stesso segreto, così mi sentirà meno sola!”. È quanto ha scritto Cecilia Rodriguez nel suo ultimo post pubblicato su Instagram . La bellissima showgirl argentina ha deciso di raccontare ai suoi fan un segreto che riguarda il suo passato. In particolare, la sua adolescenza. Nella didascalia al post, Cecilia racconta che a 14 anni, per andare a ballare di nascosto, adottava un piano ben preciso in compagnia della sua amica. Ovvero, quello di dormire insieme nel weekend ed indossare il pigiama sopra i vestiti, in modo da poter svestirsi velocemente per andare a ballare di soppiatto. “L’adrenalina all’epoca era impagabile ma oggi non potrei mai farlo, sembra passata un’epoca ed è proprio vero che qualche bugia bianca si può dire!”, aggiunge l’argentina nel post. Che conclude chiedendo ai suoi fan se anche loro hanno fatto pazzie. Date un’occhiata:

Una confessione inedita quella di Cecilia, accompagnata da alcuni scatti in cui la showgirl è davvero splendida. Il post, come sempre quando si tratta della Rodriguez, non è passato inosservato. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post di Chechu, che si conferma una delle donne più amate e seguite del momento.

E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima fidanzata di Ignazio Moser? Non ve ne pentirete!