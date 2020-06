Melissa Satta, regalo inaspettato per il quarto anniversario di nozze: la sorpresa di Kevin Boateng.

È una data speciale, quella di oggi, per Melissa Satta. Proprio oggi, 25 giugno, la splendida ex velina di Striscia la Notizia, infatti, festeggia il suo anniversario di matrimonio con Kevin Boateng, il quarto. Un giorno che la bellissima sarda ha deciso di celebrare anche sui social, dove questa mattina ha condiviso dei meravigliosi scatti risalenti al giorno delle nozze. Ma non è tutto! Poco fa, la showgirl ha mostrato ai suoi numerosi followers di Instagram anche l’inaspettata sorpresa che il suo Kevin le ha preparato per l’occasione. Uno scatto super romantico! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Melissa Satta, regalo inaspettato per l’anniversario: l’ex velina mostra ai fan la sorpresa di Kevin Boateng

Un giorno speciale per Melissa Satta e Kevin Boateng. Oggi, 25 giugno 2020, la coppia festeggia il quarto anniversario di matrimonio. Un grande amore, quello tra l’ex velina e il calciatore, che dopo un anno di crisi e la separazione, sono tornati insieme la scorsa estate. Un amore dal quale, sei anni fa, è nato il piccolo Maddox. E, oggi, Melissa e Boateng si mostrano più uniti e complici che mai. Anche sui social, dove spesso condividono foto e video in cui si mostrano insieme. Soprattutto oggi, giorno in cui la coppia festeggia l’anniversario di nozze. Dopo aver condiviso alcune foto ricordo del matrimonio, la Satta ha deciso di mostrare ai fan anche il dolce regalo di suo marito. Uno scatto super romantico. Eccolo per voi:

Cosa c’è di più romantico delle rose rosse? Nulla, e questo Kevin Boateng lo sa! Una sorpresa bellissima per la Satta, che ha voluto condividerla con i suoi numerosi followers. Che hanno letteralmente invaso lo scatto con likes e commenti, ricchi di auguri e messaggi di affetto. Non possiamo che accodarci a loro e mandare i nostri migliori auguri ai meravigliosi ‘Satteng’ per il loro anniversario!