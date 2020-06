Erica Wall, Vite al Limite oggi: come è diventata e che fine ha fatto?

Come sta Erica di Vite al Limite oggi: come è diventata dopo la fine del programma?

Erica Wall è una delle pazienti del Dottor Nowzaradan e della serie tv Vite al Limite, in onda in Italia su Real Time. Il programma, come ormai abbiamo imparato a conoscere, racconta per un anno la vita di persone obese che decidono di chiedere l’aiuto del Dottor Nowzaradan per perdere peso e poi ottenere un intervento di chirurgia bariatrica. La domanda che però si fanno moltissimi telespettatori riguarda il dopo. Ossia come sono diventati oggi i pazienti di Vite al Limite. Quindi, in questo caso, come sta Erica Wall oggi e come è diventata?

La storia di Erica Wall

La storia di Erica a Vite al Limite è raccontata nella quinta stagione del programma. Arriva dal Dottor Nowzaradan a 44 anni e con un peso che superava i 300 chili. La situazione era disperata e la donna aveva paura di morire sola e circondata da cibo. Ossia come aveva vissuto tutta la sua vita. Erica infatti ha sempre avuto problemi di peso, sin da quando era bambina. Cresciuta mangiando praticamente solo pollo fritto, Erica era sovrappeso da piccola ed è stata vittima di bullismo a scuola. Ma nulla le faceva più male delle prese in giro da parte del padre che le diceva cose orribili come: “Cosa è successo alla mia bambina? Una sera è andata a dormire e si è risvegliata Godzilla”. A 16 anni, come se non bastasse, Erica fu violentata e questo la portò a rifugiarsi ancora di più nel cibo, in modo spasmodico e ancora più morboso. Un dolore immenso glielo provocò la morte della madre avvenuta in ospedale dove lei non riuscì ad andare per via del suo peso.

Erica Wall oggi Vite al Limite

Dopo queste brutte esperienze, con l’aiuto dei fratelli, si decise a chiamare il Dottor Nowzaradan e affrontò il viaggio a Houston per perdere il peso necessario al fine di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Dopo un inizio un po’ tormentato, alla fine Erica entrò nel programma Vite al Limite e seguì in modo molto preciso la dieta anche se ha avuto qualche scivolone quando il suo ragazzo, Jimmy, decise di lasciarla. Dopo questo ennesimo momento difficile però le cose sono migliorate.

La puntata di Erica a Vite al Limite

Erica di Vite al Limite oggi è un’altra persona. Ha perso molto peso, ha cominciato ad andare in terapia e proprio grazie a questo percorso sta venendo a patti con tutto quello che le è accaduto. Pare anche che abbia ripreso a vedersi con l’ex fidanzato Jimmy. Sui social ci sono poche informazioni su di lei, ma le ultime foto del 2019 la ritraggono ancora dimagrita e, a quanto pare, nuovamente in grado di godersi la vita senza problemi di sorta.