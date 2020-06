Cristina Parodi: “Dopo quello che abbiamo passato, ce ne rendiamo conto”

Cristina Parodi su Instagram fa una bellissima riflessione sul nostro paese e sull’Italia

Cristina Parodi, giornalista e conduttrice tv molto famosa, in questi ultimi periodi ha trasformato i suoi profili social non solo in una sorta di blog personale, come tutti, ma anche in un piccolo “book motivazionale”. Durante la pandemia da Coronavirus, infatti, Cristina Parodi era a Bergamo con il marito Giorgio Gori, Sindaco della Città. Ha vissuto quindi praticamente i prima persona la tragedia e l’orrore di tutte le vittime che si sono susseguite in questi mesi di agonia. Spesso è stata chiamata a raccontare ciò che stava succedendo in diversi programmi televisivi e, nonostante la grande professionalità, le lacrime sono scese anche sul suo volto. Oggi la situazione però è migliorata e Cristina Parodi, come tanti, ha ricominciato a vivere e a viaggiare, rigorosamente in Italia.

La riflessione sulla bellezza dell’Italia

Cristina si trova infatti in Sardegna e su Instagram ha pubblicato una foto di un panorama meraviglioso dell’isola nostrana accompagnata da una didascalia molto esplicativa. La conduttrice ha dichiarato che lei non usa mai filtri, ma che soprattutto questa volta non sarebbero serviti affatto. “Non ci sono filtri in questa foto . Non li metto mai. E alla Sardegna non servono proprio. Il blu intenso del cielo, il verde della macchia mediterranea, per non parlare delI’azzurro speciale del mare”. Una descrizione che, già così, fa venire voglia di partire. Ma la Parodi prosegue e descrive le emozioni che sente guardando lo splendido scorcio del Golfo di Marinella: “I colori del golfo di Marinella in una giornata di maestrale sono talmente brillanti che ogni volta mi fanno emozionare. Viviamo nel paese più bello del mondo – chiosa la Parodi – E mai come quest’anno, dopo quello che abbiamo passato, abbiamo l’occasione di rendercene conto”.

Già, perché tutti, dopo aver trascorso oltre 40 giorni rinchiusi in casa, tra le nostre mura domestiche ci siamo trovati a guardare i piccoli angoli della nostra città o del nostro paese con occhi diversi. L’Italia non ci è mai sembrata così bella e, come ha dichiarato Cristina Parodi, è anche ora di rendersene conto!