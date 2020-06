Elettra Lamborghini, chiarimento necessario su Instagram: “Non è dissing”

Elettra Lamborghini ha dovuto pubblicare un chiarimento sul suo account Instagram: “Non è un dissing”, ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e più seguite sui social network. Su Instagram, ad esempio, la figlia di Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio, conta oltre cinque milioni di seguaci. Questi provengono da ogni parte del mondo e soprattutto da Spagna e Italia. Elettra deve il suo successo al singolo Pem Pem, che per mesi è stato in testa alle classifiche e l’ha consacrata a livello internazionale. In seguito, ha partecipato a numerosi programmi televisivi ed ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, accompagnato da una serie tv in onda su MTV. Quest’anno la Lamborghini ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Elettra Lamborghini, chiarimento necessario su Instagram

Come abbiamo detto, la Lamborghini è molto seguita sui social e in modo particolare su Instagram. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La cantante tiene sempre aggiornati i seguaci riguardo alla sua vita e alla sua carriera. Spesso pubblica anche meme e messaggi divertenti. Oggi, ad esempio, ha pubblicato un messaggio di Ermal Meta, che se la prendeva con tutti quelli che si sono ‘dati’ al reggaeton. Probabilmente qualcuno avrà pensato che la Lamborghini stesse dissando il suo collega e per questo motivo è stata costretta ad intervenire con un chiarimento: “Come al solito la gente non capisce niente. Non era dissing, anzi, l’ho ripostato perchè sono a favore suo” – poi ha aggiunto – “Trovo che ci sono molte persone che qualche anno fa odiavano il reggaeton e poi quest’estate si sono messi tutti a fare delle grandi hit“.

Non sappiamo a chi si riferisca la Lamborghini, ma di certo non ad Ermal Meta, che la cantante ha dichiarato di apprezzare.