Sara Shaimi e Sonny De Meo: arriva la decisione a sorpresa della coppia dopo Uomini e Donne.

Uomini e Donne è terminato da circa un mese, ma i fan continuano a seguire la avventure dei loro beniamini attraverso i social. Sono ben tre le coppie che, a sorpresa, sono nate al termine di questa stagione del programma. A sorpresa perché, a causa del Coronavirus, la trasmissione ha subito una brusca interruzione e le frequentazioni dei protagonisti non sono proseguite in modo ‘normale’. Nonostante questo, i sentimenti sono stati più forti di tutto il resto e i tronisti hanno deciso di fare le loro scelte. Tra questi, anche Sara Shaimi, la bellissima hostess di Roma, che ha scelto e ricevuto il si da Sonny De Meo. E i due, dal momento della scelta, sembrano davvero più uniti che mai. Sui loro social, si mostrano spesso insieme, complici e sorridenti. E, a Uomini e Donne Magazine, la coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno emozionato i fan. Scopriamo di più.

Sara Shaimi e Sonny De Meo dopo Uomini e Donne: decisione a sorpresa, convivenza a Settembre?

Sara e Sonny formano una delle coppie nate da poco nello studio di Uomini e Donne. Non è stato un percorso semplice, il loro, nel programma della De Filippi, ma quel che conta è che c’è stato lieto fine. Sara non ha avuto dubbi e tra Matteo e Sonny è stato quest’ultimo il fortunato. Neanche il corteggiatore ha avuto dubbi e ha risposto sì. La coppia, ora, si vive la storia al di fuori delle telecamere e, nonostante si tratti solo di poche settimane, tutto sembra procedere a gonfie vele. Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazione, Sonny ha rivelato senza giri di parole di essere innamorato della sua Sara. “Gliel’ho confessato qualche giorno fa. Sono stato tanti anni senza provare un sentimento così forte e ora che lo sento non voglio avere paura di sbilanciarmi”. Parole bellissime quelle di Sonny, che aggiunge di non poter fare più a meno di lei. Ma come fanno a vedersi? Ebbene, al momento, non avendo molti impegni di lavoro, i due si godono la frequentazione spostandosi a vicenda tra Milano e Roma. Ma, a quanto pare, i due sono pronti a prendere una decisione molto importante: a settembre potrebbero andare a convivere!

“Abbiamo parlato della possibilità, a settembre, di cercare una sistemazione insieme. Entrambi siamo flessibili a spostarci. Non ci vogliamo vivere, abbiamo voglia di stare insieme e faremo di tutto per passare meno tempo possibile separati.“, dichiara Sonny. Insomma, la coppia fa sul serio! Voi cosa ne pensate, non sono stupendi insieme?