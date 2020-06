Fedez, splendido annuncio sul suo account Instagram: in arrivo una nuova collaborazione per il cantante, con un noto artista straniero

E ormai un po’ di tempo che Fedez non è più attivo in campo musicale come qualche anno fa. L’artista dopo la separazione musicale da J-Ax ha deciso di prendersi un po’ di tempo per ritornare a lavorare come solista. L’artista nel corso di questo periodo si è dedicato a molti altri progetti e grazie al supporto della sua casa discografica è riuscito a portare avanti alcuni remix molto importanti. L’ultimo è stato ‘Bimbi per strada’ sulla canzone della leggenda del genere elettrico Robert Miles. Tra i vari impegni che lo vedono in giro per il mondo insieme alla moglie, sta lavorando tra l’altro anche con l’amico Luis Sal al programma ‘Muschio selvatico’. Il programma va in onda settimanalmente in streaming e tratta di diverse argomentazioni. Ieri sera il cantante ha deciso di svelare una notizia succulenta a tutti i suoi Followers

Fedez, splendido annuncio su Instagram: nuova collaborazione in arrivo

Attraverso delle Instagram Stories sul suo account ufficiale il cantante ha infatti fatto sapere che la sua casa discografica, ‘Sony’, ha deciso di dargli la possibilità di scrivere su uno dei pezzi più ascoltati e ballati di quest’anno. Stiamo parlando di Roses di Imanbek. La traccia sarà riadattata come ha fatto anche per la canzone di Robert Miles. Il cantante fa sapere che il brano uscirà il prossimo 2 luglio e ha deciso di apporre alcune importanti modifiche, che probabilmente non piaceranno molto aal Sony. Qui di seguito vi mostriamo infatti le varie Instagram Stories del cantante in cui cerca di spiegare, con un velo di mistero, quello che sarà il nuovo progetto.

Come potete ben vedere, il cantante in un continuo dico e non dico cerca di svelare qualche dettaglio sulla nuova canzone, imbarcandosi però in una sorta di scioglilingua. Alcuni dettagli sono ancora da definire, ma pare proprio che il pezzo sia finito e pronto per l’uscita del 2 luglio e noi non vediamo l’ora di ascoltarlo! Non ci resta quindi che aspettare il 2 luglio per ascoltare il brano e capire a cosa si riferisce il cantante