Federico Fashion Style, splendido annuncio social: la notizia fa felici i fan, ecco la grande novità che ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram.

Federico Fashion Style non ha certo bisogno di presentazioni. Il parrucchiere di Anzio è ormai uno di più famosi nel suo campo ed è diventato nel tempo l’hair stylist delle vip italiane. I suoi saloni sono in giro per l’Italia, ma lui è senza dubbio legato in particolar modo a quello di Anzio, che è la sua città d’origine, diventata ormai famosa anche grazie a lui. Tante sono, infatti, le donne dello spettacolo, e non solo, che si recano nel suo salone per farsi sistemare i capelli direttamente da lui, che può essere definito un vero e proprio artista nel suo campo. Non a caso Federico è stato scelto da Real Time per il programma ‘Il Salone delle Meraviglie’, dove mostra davanti alle telecamere il suo lavoro quotidiano, fatto di trattamenti speciali e particolarmente costosi, che regalano risultati pazzeschi alle sue tantissime clienti. Insieme da tanti anni alla compagna Letizia, da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle, Federico è anche un papà dolce e innamorato della sua piccola, come dimostra talvolta anche sui social. Il suo profilo Instagram, però, è soprattutto destinato a foto e video che riguardano il lavoro dell’hair stylist, che poco fa ha annunciato una splendida notizia ai suoi followers: ecco di cosa si tratta.

Federico Fashion Style, splendido annuncio social: la notizia fa felici i fan, ecco di cosa si tratta

Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più famosi d’Italia, protagonista anche del programma ‘Il Salone delle Meraviglie’, in onda su Real Time. Sempre molto presente e attivo anche sui social, l’hair stylist pubblica spesso e volentieri immagini di acconciature da sogno e trattamenti speciali fatti a molte donne dello spettacolo, da Valeria Marini a Tina Cipollari, passando per molte altre vip amate dal pubblico, che fanno anche chilometri per farsi sistemare i capelli da lui. Poco fa il noto parrucchiere ha fatto uno splendido annuncio sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi fan una bella notizia. Il profilo di Federico, infatti, è arrivato a contare addirittura 1 milione di followers: “Il successo non si compra, ma si ottiene! Se sono a 1 milione di followers è solo grazie al vostro affetto”, ha scritto nella didascalia del suo post.

Una cifra davvero record, che dimostra tutto l’affetto di cui è circondato Federico, diventato una vera e propria icona di stile nel suo ambito.