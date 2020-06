Chi è Bettina Castioni: età, carriera e vita privata della moglie di Jerry Calà, tutto sul loro primo incontro.

Lui lo conosciamo tutti, ma sapete chi è l’attuale moglie di Jerry Calà? Tutti sanno che la prima moglie dell’attore è stata Mara Venier, con la quale è stato legato fino al 1987 e con cui ha mantenuto ottimi rapporti. Ma forse non tutti sanno che è nel 2001 è che il comico ha conosciuto la bellissima Bettina Castioni, la donna che è al suo fianco. Un colpo di fulmine, durante una vacanza in Sardegna. Un amore suggellato con le nozze, celebrate nel 2002, e con la nascita, l’anno successivo, del loro Jhonny, oggi quasi 18 enne. Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima moglie di Jerry!

Chi è Bettina Castioni: tutto sulla bellissima moglie di Jerry Calà

Si chiama Bettina Castioni ed è la meravigliosa bionda che ha rubato il cuore a Jerry Calà. È nata nel 1969 a Pozzolengo, in provincia di Brescia, ma di lei non si hanno moltissime informazioni. Nonostante la grande popolarità del marito, Bettina non ama particolarmente la luce dei riflettori o dei social. Ma, sul suo profilo Instagram, Jerry posta di tanto in tanto gli scatti della sua splendida famiglia, formata da Bettina e dal loro Jhonny, nato nel 2003. Un amore nato improvvisamente, in vacanza in Sardegna, in riva al mare. Un vero e proprio colpo di fulmine, che ha spinto la coppia a convolare a nozze l’anno successivo al loro primo incontro. E anche la proposta di matrimonio è stata speciale: durante la festa di compleanno di Jerry, l’attore, durante un’esibizione per gli amici, ha invitato Bettina a salire sul palco chiedendole di sposarlo. Un momento emozionante per la coppia, che era già in attesa del piccolo Jhonny. Ecco una foto che li ritrae insieme:

Eh si, Jerry e Bettina formano davvero una bellissima coppia. E voi, cosa aspettate a seguire l’attore sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete!