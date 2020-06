Domenica In, sorpresa inaspettata per Mara Venier: fiumi di lacrime

Sorpresa inaspettata per Mara Venier nell’ultima puntata di “Domenica In”: la conduttrice si è emozionata e in studio ci sono stati fiumi di lacrime

Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di “Domenica In”. Il programma televisivo con la conduzione di Mara Venier ha ritrovato lo smalto di un tempo. La Zia è riuscita a scardinare la concorrenza e soprattutto a monopolizzare gli ascolti. Mediaset è stata costretta al fuggi fuggi, spostando la D’Urso in prima serata ed inserendo quasi nulla nella fascia oraria di Domenica In. La stagione che si è appena conclusa è stata particolare. Il programma della Venier, così come tutte le altre trasmissioni, ha subito grossi stravolgimenti causati dall’ondata di Coronavirus. Il temibile morbo ha stravolto la vita, le abitudini degli uomini e allo stesso modo anche i palinsesti televisivi. La trasmissione di Rai Uno si è fermata solo per una domenica, ma al ritorno ha subito molti cambiamenti. Nessun ospite in studio, interviste via video e per alcune puntate è mancata anche la band. Una stagione che la Venier ricorderà sicuramente.

Domenica In, sorpresa inaspettata per Mara Venier

La puntata andata in onda oggi su Rai Uno ha chiuso la stagione di Domenica In. È stato un anno particolare, segnato dalla diffusione del Covid-19. La conduttrice ha ammesso di aver avuto molta paura, soprattutto per il suo compagno Nicola Carraro. L’uomo infatti, prima che la pandemia si diffondesse nel nostro paese, ebbe un problema polmonare, che fece preoccupare molto la veneziana. In un’intervista, infatti, la Venier dichiarò di dormire separata dal compagno. Tutto è bene quel che finisce bene. Fortunatamente la famiglia Venier-Carraro non è stata attaccata dal Coronavirus e oggi la conduttrice ha potuto festeggiare in studio insieme al suo compagno. La Zia Mara, infatti, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. In studio è giunto Nicola Carraro con un mazzo di rose enormi. La coppia oggi festeggiava il quattordicesimo anniversario di nozze e l’uomo ha deciso di sorprendere la compagna con un mazzo di rose straordinario. La produzione ha poi mandato in onda un filmato dedicato alla coppia e qui sono arrivate le lacrime della conduttrice, che si è emozionata guardando le foto insieme a Nicola.

La Venier ha chiuso la puntata ringraziando il pubblico, che anche quest’anno ha seguito con passione il programma di Rai Uno. La conduttrice poi, visibilmente emozionata, ha concluso: “Grazie anche a chi mi ha fatto del male perché mi ha reso più forte. Sono orgogliosa e ne esco a testa alta”.