Uomini e Donne, un’amatissima coppia del programma di Canale 5 ha annunciato un’importante ed inaspettata rivelazione: di chi si tratta.

Parliamoci chiaro, il ‘compito’ di Uomini e Donne è proprio questo: creare e formare delle coppie a tutti gli effetti. Con numerose edizioni alle spalle, il dating show di Canale 5 è stato, tantissime volte, ‘creatore’ di veri e propri idilli amorosi. Sappiamo benissimo che sono davvero tantissime le coppie che, appena usciti dallo studio televisivo di Cinecittà, hanno vissuto una vera e propria favola con il proprio o la propria parteners. Ce ne sono alcune, ad esempio, che sono convolate addirittura a nozze. È il caso, ad esempio, di ques’amatissima coppia. Che, a distanza di diversi anni dal loro fidanzamento nello studio di Uomini e Donne, sono diventati marito e moglie. Ecco, dal loro matrimonio è passato diverso tempo. Eppure, stando a quanto annunciato pochissime ore fa, sembrerebbe che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Ecco, ma cosa sta accadendo? E, soprattutto, a chi ci stiamo riferendo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, è crisi per un’amatissima coppia: la rivelazione

Stando a quanto si evince dalle ultime Instagram Stories di Tara Gabrioletto, sembrerebbe che tra lei e Christian Galella qualcosa non stia andando per il verso giusto. Non sappiamo cosa esattamente, sia chiaro. Anche perché, tramite queste breve IG Stories, la diretta interessata non ha voluto specificare nulla al momento. ‘Lo sapete, sulle cose mie private sono molto trattenuta, ho sempre pubblicato il minimo indispensabile’, ha iniziato a dire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per poi continuare a dire: ‘Non è un bel periodo. Perché non sto benissimo’.

‘Sto prendendo delle decisioni nella mia vita. Stiamo prendendo’, ha continuato a dire Tara Gabrioletto ai suoi sostenitori su Instagram. Ma non è affatto finita qui. Perché, subito dopo, la moglie di Christian Galella ha continuato a dire: ‘Non mi continuate a dire delle fede, di dov’è Christian, perché tanto non vi risponderò, sono cose mie’. Insomma, sembrerebbe proprio che tra l’amatissima coppia di Uomini e Donne ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. Non sappiamo cosa, lo ripetiamo. Tuttavia, come dichiarato anche dalla diretta interessata, appena arriverà il momento opportuno, l’ex corteggiatrice racconterà ogni cosa.