La casa nel bosco, nuovo programma della Clerici: incertezza sulla location

La casa nel bosco sarà il nuovo programma di Antonella Clerici, in onda su Rai Uno al posto de La prova del cuoco: c’è grande incertezza sulla location

Antonella Clerici pronta a tornare in pianta stabile in Rai. La conduttrice, dopo l’addio al La Prova del Cuoco, avvenuto nel giugno del 2018, ha condotto il remake di Portobello, sempre sui canali Rai, e la settantaduesima edizione dello Zecchino d’Oro. In seguito è stata anche una delle co-conduttrici dell’ultima edizione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. La Clerici ha figurato sul palco dell’Ariston nella quarta serata. In autunno, però, ritornerà in Rai con un programma tutto suo, che prenderà il posto de La Prova del Cuoco.

La casa nel bosco: dettagli e location del nuovo programma della Clerici

In autunno Antonella Clerici tornerà in Rai con un nuovo programma. Il titolo, La casa nel bosco, è ancora incerto: la trasmissione, infatti, potrebbe chiamarsi anche La casa a mezzogiorno. Non è incertezza, invece, la fascia oraria: il nuovo programma della Clerici prenderà il posto de La Prova del Cuoco, storico cooking show di Rai Uno divenuto famoso proprio grazie alla conduttrice lombarda. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 12:00 fino alle 13:30.

Non sappiamo, invece, quale sarà la location nella quale sarà registrato il programma. Inizialmente, infatti, era rimbalzata la voce che la trasmissione potesse essere girata nella casa della Clerici, sita ad Arquata Scrivia ed immersa nel verde. Ma se in autunno dovesse esserci una nuova ondata di Covid-19, la situazione sarebbe più complicata. In tal caso, la Clerici pare abbia dichiarato di essere disposta a traslocare con la sua trasmissione negli studi Rai di Milano e in quel caso è probabile che il titolo possa passare a La casa a mezzogiorno. Tutti dettagli che saranno limati all’ultimo minuto.