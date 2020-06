Paola Cortellesi protagonista nella serie tv “Petra”: tutti i dettagli

Paola Cortellesi sarà protagonista in una nuova serie tv, “Petra”, in onda sui canali Sky: ecco tutti i dettagli sulla nuova serie televisiva

Paola Cortellesi, attrice, comica e imitatrice romana, nonchè vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare, sarà protagonista in una nuova serie televisiva prodotto da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. La nuova serie andrà in onda sui canali Sky. È stata proprio l’emittente statunitense a pubblicare le prime immagini della nuova serie tv con protagonista l’attrice nata a Roma.

Paola Cortellesi protagonista con “Petra”

Dopo il successo sul maxi schermo con pellicole del calibro di Tu la conosci Claudia?, Maschi contro femmine, Nessuno mi può giudicare, Come un gatto in tangenziale e molti altri ancora, la Cortellesi torna sul piccolo schermo. L’attrice, infatti, è stata protagonista in televisione in due mini serie, quella dedicata a Maria Montessori e Le cose che restano, andata in onda su Rai Uno nel 2010. Questa volta, l’attrice ‘abbandona’ sia Mediaset che Rai e si trasferisce su Sky. La Cortellesi sarà protagonista nella serie televisiva dedicata a Petra Delicato, l’ispettrice della mobile creata dall’abile penna di Alicia Giménez-Bartlett. Il personaggio è apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di morte“, pubblicato in Italia nel 2002. Nel nostro paese ha ottenuto uno successo straordinario, vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Saranno quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo.

La Cortellesi interpreta un’ispettrice della mobile di Genova, che si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza. Con lei il viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione. Con il collega Monte, nonostante le numerose differenze caratteriali, costruirà una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia.