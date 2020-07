Adriana Volpe, non c’è sintonia con Alessio Viola? L’inaspettata risposta della conduttrice arriva con un video sui social.

È stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, da qualche giorno, è in onda su TV 8 con un nuovo programma. Parliamo di Adriana Volpe, che da lunedì 28 giugno è al timone di Ogni mattina, la nuova trasmissione estiva che conduce con Alessio Viola. Un contenitore ricco di notizie di cronaca, attualità, spettacolo e tanto altro. Un’opportunità unica per la conduttrice, che si è fatta conoscere e amare da milioni di persone nella Casa più spiata della tv. Dopo sole due puntate di Ogni mattina, però, è già nata una spiacevole voce. In molti hanno notato una strana ‘tensione’ tra i due conduttori durante la diretta. C’è chi ha parlato di gelo, e chi ha notato che Viola non ha risposto al saluto ‘col gomito’ della conduttrice. Che tra i due non ci sia sintonia? Sono stati proprio loro a rispondere, in modo del tutto originale. Ecco il video che Adriana Volpe ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriana Volpe, non c’è sintonia con Alessio Viola? L’inaspettata risposta arriva sui social

Qualcosa non va tra Adriana Volpe e Alessio Viola? La coppia di conduttori è al timone di Ogni mattina,il nuovo programma in onda su Tv 8. Ma, dopo pochi giorni, c’è chi avrebbe già notato qualcosa di strano tra i due. Gelo, saluto mancato e poca affinità? I conduttori smentiscono tutto. E lo fanno ballando su Instagran. Ecco le immagini postate poco fa dalla conduttrice:

“E che non si dica che non c’è sintonia eh!”, esclama la Volpe, sorridendo come suo solito. Insomma, i conduttori sembrano smentire categoricamente le voci delle ultime ore:

Insomma, tutto procede alla grande tra Adriana ed Alessio! E voi, avete seguito le prime puntata di Ogni mattina? L’ex gieffina vi aspetta tutti i giorni, a partire dalle 10.00! Non perdetevela!